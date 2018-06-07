Визит патриарха в Свердловскую область обойдется в шесть миллионов рублей

Департамент государственных закупок Свердловской области объявил конкурс на срочную аренду трех вертолетов по случаю приезда патриарха Кирилла в июле. Стоимость контракта — 5,7 миллиона рублей, пишет URA.RU. Итоги торгов подведут 25 июня.

Согласно требованиям, один из вертолетов должен вмещать до 5 человек, второй — до 24. Предположительно, речь идет о Ми-8 и Ми-26. Третий неназванный борт с креслами и диваном на пять человек рассчитан на семерых пассажиров. Издание отмечает, что речь идет о вертолетах класса люкс — с удобной мебелью и высококлассным питанием.

Сколько времени патриарх проведет в области, не указано, но транспортные средства берутся в аренду до 31 декабря 2018 года.

Посещение региона патриархом приурочено к столетию расстрела последнего российского царя Николая II и его семьи. По словам источника в местной епархии, патриарх Кирилл и его сопровождение будут передвигаться в области только по воздуху, чтобы кортеж не мешал дорожному движению и не вызывал «лишнее раздражение к церкви у граждан».

Собеседник URA.RU предположил, что с вертолета священнослужители не смогут увидеть «облупленные дома в Екатеринбурге и в области, которые он смог бы увидеть из машины по пути».

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