Россия
 
Последние новости
Названы требования Киева к России в «радикальной» резолюции по Крыму
Виталия Кличко заподозрили в коррупции
Молодым россиянам предложат компактный BMW за три миллиона рублей
Полиция Севильи побила болельщиков «Спартака» дубинками
ВВС Израиля нанесли удар по Сирии
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Киевский суд отпустил сына Авакова под личное обязательство
Популярные новости
Названы требования Киева к России в «радикальной» резолюции по Крыму
Хвастающиеся беременными животами девочки-подростки шокировали интернет
ВВС Израиля нанесли удар по Сирии
Полиция Севильи побила болельщиков «Спартака» дубинками
Молодым россиянам предложат компактный BMW за три миллиона рублей
Российских лыжников пожизненно отстранили от Олимпиад

«Призваны быть, а не ползать перед другими»

Россию спасут. Враги уже найдены, так что дело за малым

Перейти в «Мою Ленту»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Всемирный русский народный собор — это форум, на котором встречаются политики и общественные деятели, представители культуры и науки, государственные деятели. В 2017 году он был посвящен вопросу рефлексии русской революции 1917 года. «Лента.ру» выслушала доклады участников Собора и записала основные выводы, которые они сделали из событий столетней давности.

В первый день ноября было холодно и ветрено. Люди, кутаясь в шарфы и плотно надвинув капюшоны, брели сквозь легкую пургу к набережной Волхонки, мимо величественного храма Христа Спасителя в Зал соборов. Попасть туда было непросто — очередь стояла внушительная.

Внутри чинно расхаживали священнослужители, в том числе известные, такие как протоиерей Дмитрий Смирнов. Впрочем, на мероприятии присутствовали и представители других конфессий: католические священники, митрополит Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, муллы и раввины. В партер зала пускали не всех — только тех, у кого было специальное приглашение. Помимо служителей культа это были общественные и политические деятели. Так, среди собравшихся в партере можно было видеть председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, председателя ЛДПР Владимира Жириновского и заместителя председателя Госдумы Ирину Яровую.

На креслах для всех собравшихся стояли зеленые пакеты, в которых, помимо блокнота и ручки, лежал увесистый томик с собранием речей выступавших на предыдущем соборе, а также первый номер журнала «Быть русским». Половина издания была посвящена игре в городки и в таврели — русские шахматы.

Несмотря на серьезность заявленной темы собора — «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития» — собравшиеся не спешили перейти к ее обсуждению. Двое пожилых мужчин обсуждали, насколько разумным будет откачать перед наступлением зимы воду из колодца на даче; рядом женщины преклонного возраста обменивались опытом траволечения возрастных заболеваний. Старые знакомые встречались, узнавали друг друга. «А что вы тут делаете?» — радостно вопрошал один мужчина другого. «А я с владыкой, проездом», — отвечал другой.

Хотя из президиума по громкой связи неоднократно звучали призывы занять свои места, гости не спешили рассаживаться и продолжали беседовать друг с другом. По залу сновала и молодежь — в основном курсанты военных училищ и представители общественных организаций, таких как известная многим «Сорок сороков». Наконец, церковный хор, расположившийся возле президиума, запел, не дожидаясь, пока все рассядутся, и присутствующие стали спешно занимать свои места. В сопровождении вереницы телекамер появился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этот момент у одного из гостей громко зазвонил телефон, издавая безумный хохот. Виновник безобразия смущался, извинялся, однако угомонить аппарат ему удалось далеко не сразу.

Патриарх начал свою речь с оценки событий столетней давности: «Трудно отрицать то, что революция стала трагедией. Братоубийственная гражданская война, гибель и изгнание миллионов людей, огромные потери в духовной и хозяйственной сфере. Самое страшное, что в ходе революционной борьбы в души людей были посеяны семена ненависти и зла». Зло и ненависть, по его словам, и сейчас возрождаются в разных точках современного мира.

России же, как отметил патриарх, удается в этой ситуации оставаться «островом стабильности в этом опасном потоке, идти по своему историческому пути». Российское общество консолидировано, в нем нет такого раскола, который был сто лет назад. «Мы учимся на собственных ошибках», — констатировал патриарх.

Что же за зло творится в мире, которому может противостоять только Россия? Прежде всего, отметил предстоятель РПЦ, революции теперь поставлены на поток: «Так называемые "цветные революции" стали технологическим понятием, обозначающим силовую смену власти и оправдывающим нарушение конституции и норм международного права».

Перейдя к теме вызовов будущего, патриарх сказал, что суверенитет России сможет обеспечить только нуклеарная семья. «Вряд ли верно расхожее мнение о том, что общество состоит из индивидов, или из так называемых "малых групп" (то есть соседи, коллеги по работе, друзья по увлечению). Нет. Общество опирается не на малые группы, а на семью», — заявил он, назвав социум в целом «большой семьей».

Из этого, по словам патриарха, следует, что обществу угрожает то же, что и каждой его ячейке: «крайности ювенальной юстиции, однополые браки, утверждение трансгуманизма, любые попытки дать искаженное определение понятию "человек"». Он добавил, что борьба за будущее сейчас является «борьбой за антропологию»: «Сюда входят вопросы о биотехнологиях, прогрессе человеческой природы, искусственном бессмертии».

— Ведь уже слышатся голоса, что современные технологии способны создавать искусственный интеллект и искусственные органы, — продолжил патриарх, — что в скором времени удастся так модернизировать наш разум и наше тело, так изменить отношения в обществе, что возникнут новые существа, превосходящие людей. Неслучайно идеология этого процесса носит название трансгуманизм — то есть существование по ту сторону человека, за пределами человечности.

Серьезным вызовом патриарх признал бурное развитие медицинских и генетических технологий. По его словам, футурологи уже предсказывают скорое расслоение человечества на две расы, одной из которых предрекается величие сверхлюдей, а другим — судьба подчиненных. «Представители глобальных элит мечтают за счет дорогостоящих технологий трансформировать свои тела так, что смерть для них отодвинется на многие десятилетия. А для абсолютного большинства людей это будет невозможным», — предупредил предстоятель РПЦ.

Патриарх отмел возможность достижения человеком «совершенства и бессмертия, полной власти над своим телом, над природой, над жизнью», поскольку источник совершенствования себя находится «внутри него, а не снаружи». «Все это в конечном счете ведет в сторону расчеловечивания, гипертрофированной индивидуализации, а значит, разрушению социума и концу истории», — констатировал он.

В конце своей речи предстоятель РПЦ призвал делать выводы из уроков прошлого и не пытаться «перековать» человека, как это хотели сделать революционеры сто лет назад. «Революции совершаются на отрицании, на сломе, а стремление к вечной жизни ничего не отрицает, но все пронизывает собой. Это — стремление к любви и к Богу», — сказал патриарх.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предупредил об опасности романтизации революций, ведь они представляют собой насильственный захват власти, обрекающий народ на страдание. Он привел слова великого русского мыслителя Николая Бердяева о том, что государственный переворот совершается тогда, когда сверху не происходит творческого развития, не излучается свет, не реформируется общество, «и тогда прорывается тьма снизу». «В философском понимании Бердяева тьма — это процесс разложения, упадок веры, потеря в народе общего духовного центра, ведущий к революциям», — заключил он, заметив, что революция — это всегда кровь и потеря бесчисленных жизней мирных людей.

Россия же, по словам Володина, смогла справиться с разрушительными последствиями таких событий. При этом он отметил, что несмотря на внутренние противоречия советского проекта в его рамках были великие достижения, технологические прорывы и победы. Положительно Володин охарактеризовал и социально ориентированную модель развития СССР, оказавшую «большое влияние на весь мир».

«Только при взаимном уважении и согласии в обществе государство может быть сильным», — отметил председатель Госдумы. Он призвал опираться как на национальные традиции, так и на современные институты демократии. «Без уважения к традициям мы забудем свою историю и культуру, а без демократии не сможем успешно выполнять задачи развития и укрепления страны», — сказал Володин, еще раз подчеркнув необходимость стабильности и отсутствия потрясений для развития государства.

Это, по его словам, должна обеспечить поддержка базовых ценностей: семьи, веры, сплоченности, родины и справедливости, недостаток которой может вносить в общество раскол и создавать почву для деятельности революционных маргиналов. Володин отметил, что в законотворческом процессе важно учитывать мнение широких слоев социума: «Только через всестороннее обсуждение с экспертным сообществом, институтами гражданского общества, конфессиями законы получают широкую поддержку».

Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда России, предупредил, что говорить будет много, так как не готовил краткий текст выступления. «Мы обсуждаем историческую судьбу России в преддверии столетия важнейшего события в мировой истории ХХ века, которое одна часть нашего общества называет социалистической революцией, а другая — большевистским переворотом», — начал он. В этой разной интерпретации, по его словам, отражается не только современное состояние российского общественного сознания, но и глубокий многовековой социокультурный раскол, присущий ему в силу ряда геополитических и исторических факторов.

Зорькин, как и Володин, процитировал Бердяева: «Почему самый безгосударственный народ создал столь огромную и могущественную государственность? Почему самый анархический народ так покорен бюрократии? Почему свободный духом народ как будто бы не хочет свободной жизни?» По его словам, философ говорил о том, что русские всегда стремятся к абсолютной свободе и любви. Однако в природно-историческом процессе царит относительность и усредненность, и потому для русских характерно бессилие, когда во всем проявляется бездарность.

«Думаю, что отсутствие дара к созданию серединной культуры, о котором говорит Бердяев, лишает общественную жизнь России той надежной середины, того пространства и опоры для правового развития, без которого страна не может взять барьер и нормально развиваться в нынешней ситуации», — поделился своими мыслями председатель Конституционного суда. Право, по его словам, как раз и является проявлением этой серединной культуры, ведь в нем главным является «признание равной свободы других людей», поиск компромисса и согласия.

При этом он отметил, что общественное согласие устанавливается большинством для большинства. «Я вовсе не имею в виду, что меньшинства не находятся под защитой нашей конституции, но хочу подчеркнуть, что их права могут быть защищены в той мере, в которой большинство согласно», — сказал Зорькин. Он согласился тезисом патриарха о том, что если технологический прогресс не подкреплен совершенствованием гуманистических начал, это может подвести человечество к опасной черте, за которой начинается дегуманизация.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров в своем докладе констатировал, что и через сто лет Россия переживает испытания. «Граждан России скрепляет угроза извне — санкции западных стран действительно делают нас сильнее», — не без удовлетворения подчеркнул он, заметив, что, например, российские крестьяне достигают «всех порогов продовольственной безопасности с опережением сроков». Он процитировал философа Ивана Ильина, который говорил: «Мы осознали, что призваны самостоятельно быть, а не ползать перед другими, творить, а не заимствовать».

Председатель центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин поблагодарил президиум за приглашение на собор от лица «миллионов ваших правоверных соотечественников». Переходя к теме революционных событий столетней давности, Таджуддин сказал: «Бог им судья!» — отметив, впрочем, что годы правления советской власти ознаменовались не только бедами, но и победой над «чумой фашизма». Это, впрочем, случилось, по его словам, потому, что «наши деды не потеряли и сохранили взлелеянные в веках дух и принципы божественного мироустройства, мира и согласия, беззаветной любви к отчизне».

Говоря о нынешнем XXI веке, Таджуддин сказал, что сейчас Россия вновь стала великой державой — хочет кто или не хочет. «Даже по территории — Монако, что ли, великая держава или Сьерра-Леоне?» — усмехнулся он. Муфтий отметил, что эта роль предопределена нашей стране Всевышним.

Ему вторил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, который тоже отметил необходимость укреплять институт семьи и бороться с порочным современным западным представлением о том, что брак может быть не только между мужчиной и женщиной — что и делает РПЦ. В числе прочего он поблагодарил Церковь за борьбу с антисемитизмом и искажением истории, недвусмысленно намекнув на события, разворачивающиеся вокруг кинокартины «Матильда».

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов рассказал, что у поколения, выросшего в 90-е годы, отсутствует нравственное воспитание.

— Я проводил встречи с преподавателями крупнейших отечественных компаний и задавал им вопрос о том, какими качествами должен обладать выпускник вуза, чтобы стать их успешным сотрудником, — начал он. — Наряду с высоким уровнем образования и профессиональными навыками в числе приоритетов были названы честность, нравственность, добропорядочность. Теперь зададим вопрос: формируют ли наши вузы в настоящее время такие качества у студентов. Пока однозначного ответа нет, но заниматься этим необходимо.

Он призвал ввести общий стандарт образования в вузах, как это уже было сделано в школах. Прежде всего Кравцов считает необходимым ввести его в области гуманитарных дисциплин, таких как история и обществознание. Помимо этого глава Рособрнадзора отметил, что учебные пособия для высших учебных заведений оставляют желать лучшего, и привел цитату из популярного вузовского учебника: «Невозможность использования экономических преференций вызывает общественное недовольство и порождает правовой региональный сепаратизм, который гасится федеральным центром за счет финансовых трансфертов». «И по таким учебникам учатся в одном из ведущих вузов нашей страны! И таких примеров достаточно», — возмущался он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем выступлении по большей части говорил об успехах СССР: плане ГОЭЛРО, советском червонце, обеспеченном золотом, сильном государстве, победе в Великой Отечественной войне. Он призвал взять все лучшее из опыта Советского Союза и на этой основе идти вперед. Член бюро президиума ВРНС, Первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков говорил об исторических аналогиях, сравнивая 2017-й и 1917 годы. По его словам, ситуация разворачивается схожая: в 1914 году Россия оказалась втянута в Первую мировую, а в 2014-м — в гибридную войну после присоединения Крыма; и тогда, и сейчас западные элиты стремились поссорить Россию и Германию, хотя интересы обеих стран объективно совпадали. Вину за современную ситуацию Щипков полностью возложил на Запад, который, по его словам, до сих пор живет «среди химер холодной войны»: «Он прибегает к военной силе, устраивает гражданские войны, революции, хотя сил для поддержания статуса мирового жандарма у него все меньше и меньше».

Наконец, слово предоставили лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который сразу объявил, что собирается дать обсуждаемым историческим событиям совсем другие оценки. «Прошло сто лет, и мы снова говорим —
мол, зачем Россия вступила в Первую мировую войну? Она обязана была вступить! Мы были союзниками с Великобританией и Францией, и воевали против Германии», — сказал он, а потом постепенно перешел к проблемам сегодняшнего дня.

— Русский вопрос закрыли в 1917 году, сделали советского человека, — сказал Жириновский. — А где русский человек? Мы постоянно это говорим: многоконфессиональное государство, многонациональное… Это слабое государство! В нормальном сильном государстве об этом не говорят. Вот вам Испания — каталонцы получили независимость? А мы ее в 1991 году всем дали — пожалуйста, уходите. Прораб сказал: берите суверенитета сколько хотите! Иван Ильин писал, что федерация — это смерть русского государства! Оно должно быть только централизованным, и оно погибло в 1991 году. Нужно помнить одно: русский народ — основа русского государства! Пока Кремль не сделает правильный выбор, успеха не добьемся!

Пламенную речь лидера либерал-демократов зал встретил бурными аплодисментами. На этом выступления не закончились, однако многие гости потянулись к выходу — видимо, потому, что чего-то более яркого ожидать уже не приходилось. Впрочем, участников форума ждали еще секции и пленарные заседания. Все резолюции и доклады, несомненно, будут объединены в большую зеленую книгу, которая достанется гостям церемонии открытия ВРНС в следующем году.

Михаил Карпов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минобрнауки предложили ввести в школьную программу разработанный в РПЦ курс
Автор «Лжи "Матильды"» избил резиновую куклу Учителя за отказ идти на дебаты
Патриарх Кирилл пожаловался на доминирование атеистов
Другие материалы рубрики
Россия00:2631 октября

«Люди перестали видеть в этом нечто кровавое и жестокое»

БДСМ по-русски — это больше чем просто хлыст и латекс
19:3931 октября

Дагестанских верующих в мечетях призовут погашать долги за электричество

11:32 1 ноября

ВЦИОМ узнал об отношении россиян к Собчак

10:51 1 ноября

За кампанию Собчак «Против всех» в соцсетях ответит блогер Адагамов

Россия00:0531 октября
Владимир Путин

«У нашего народа милость в большой цене!»

Путин открыл «Стену скорби» и выслушал страхи правозащитников
12:5031 октября

На Урале подростки избежали наказания за изнасилование девятилетней девочки

10:11 1 ноября

Гордон назвала досужим трепом рассуждения об украинском статусе Крыма

20:4331 октября

Родители погибшей в Махачкале от собак девочки получат три миллиона рублей

Россия00:0316 октября

Маразм крепчает

Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
00:2031 октября

В России выросли штрафы за непропуск пешеходов

18:5431 октября

Машину с мигалками протаранили в центре Москвы

22:4931 октября

Написавшая «дурак» на лбу ученика учительница получила тысячу рублей штрафа

Россия
«Люди перестали видеть в этом нечто кровавое и жестокое»
БДСМ по-русски — это больше чем просто хлыст и латекс
Владимир Путин«У нашего народа милость в большой цене!»
Путин открыл «Стену скорби» и выслушал страхи правозащитников
ВЦИОМ узнал об отношении россиян к Собчак
За кампанию Собчак «Против всех» в соцсетях ответит блогер Адагамов
Семья Юлии Савиновских: с мужем Евгением, сыновьями и дочерью«Я пережила насилие»
Многодетную мать посчитали трансгендером и отняли сыновей
Еда в добрые руки
Где могут бесплатно поесть московские студенты и пенсионеры
Гордон назвала досужим трепом рассуждения об украинском статусе Крыма
Все материалы
Мир
Заседание комитета по разведке Палаты представителей СШАНапостили
США показали, как русские готовили майдан в Нью-Йорке и избирали Трампа
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
«После школы она взяла "калаш" и положила сотни турок»
Кровавая война, женщины-шахиды и любовь к Ленину у курдских коммунистов
Выехавшее на тротуар такси вызвало панику в центре Лондона
Трамп задумался об отправке нью-йоркского террориста в Гуантанамо
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
В Нью-Йорке террорист протаранил и расстрелял прохожих
Жертвами выходца из Узбекистана стали восемь человек
Все материалы
Бывший СССР
Амина Окуева и Адам ОсмаевВ лоб: в Киеве атаковали главаря «батальона Джохара Дудаева»
За что расстреляли покушавшегося на Путина чеченца и его жену
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
Саакашвили сообщил подробности ссоры Авакова с Порошенко
Порошенко вручил королю Саудовской Аравии орден православного святого
Аваков поругался с Порошенко из-за задержания сына
Царев рассказал о причастности Окуевой к убийствам Немцова и Шеремета
Кадыров обвинил украинские спецслужбы в убийстве Амины Окуевой
Все материалы
Экономика
Подросли
Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business
США приравняли Россию к Северной Корее и Ирану
Россия предупредила Китай о дефиците газа
Санкционному банку Ротенбергов открыли доступ к бюджету
России пообещали избавление от чиновников
Игра на выбывание
Кому выгодно избавиться от присутствия России на ближневосточном рынке
Саудовская Аравия разрешила поставки российского мяса
Все материалы
Силовые структуры
Андрей ЕмельянниковОтчислился: в Москве пэтэушник зарезал учителя
Затем он сделал селфи с трупом и покончил с собой
Джинн попутал
В деле «банды GTA» появились бесы и подсудимые мертвецы
Мой шоколадный ствол
За что берутся налетчики, когда под рукой нет оружия
Расстрелявшему пятерых байкеров в Подмосковье вынесли обвинительный вердикт
В Россию экстрадировали главу порносекты йогов
Отец не нашел у сына-студента причин для убийства преподавателя в Москве
Москва отказалась выдать обвиняемого в попытке госпереворота в Черногории
Все материалы
Наука и техника
«Их мучили самым бесчеловечным способом»
Зачем Сталин утопил в крови переживший блокаду Ленинград
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
В очередь!
Первые впечатления от iPhone X
В России рассказали о войне будущего
Ubisoft заподозрили в накрутке рейтинга Assassin's Creed Origins
Россиянка прогулялась по минному полю в костюме «Ратник» и пережила взрывы
Открыта противоречащая законам физики планета
Все материалы
Спорт
Александр Легков Фуф, лыжники: лучшие атлеты России снова попались на допинге
Их пожизненно дисквалифицировали и отняли медали Сочи-2014
Испанский стыд
«Спартак» слишком поздно проснулся и впервые в сезоне проиграл в Лиге чемпионов
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Полиция Севильи побила болельщиков «Спартака» дубинками
Мутко прокомментировал пожизненное отстранение российских лыжников от Олимпиад
Российских футболистов дисквалифицировали за ставки против своей команды
Российских лыжников пожизненно отстранили от Олимпиад
Все материалы
Культура
Дело в теле
Что вытворял в Москве эксцентричный бельгиец
Хватай ее за ногу
Из-за него рок-звезды харкали кровью и дежурили у стриптиз-клубов
«Наконец-то я буду злодейкой!»
Кейт Бланшетт о новом «Торе», одежде супергероев и секретах хранения «Оскаров»
Писающая голая женщина в спектакле Фабра возмутила читателей «Ленты.ру»
Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»
Режиссера «Людей Икс» обвинили в изнасиловании и домогательствах
Все материалы
Интернет и СМИ
Переборщил и умер
Ради славы стримеры бьют женщин, стреляют себе в лицо и совершают самоубийства
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
Степан Меньщиков«Я каких только трупов не видела. Но такого запаха!»
В эфир Первого канала ворвались «Дом-2» и гуманоид Алешенька
Популярную актрису уличили в откровенном разглядывании декольте Рианны
Познер раскрыл детали интервью с Ассанжем
Костюм Поклонской с иконой Николая II назвали лучшим образом Хеллоуина
Google не нашла доказательств манипуляций RT в преддверии выборов в США
Все материалы
Ценности
Анн-Софи Йоханссон, Эрдем Моралиоглу и Баз ЛурманнВсем селом
Легендарный дизайнер оденет россиян по-деревенски
Потомок династии Романовых вымазал своей кровью циферблаты часов «Ракета»
Audi ошеломил Лас-Вегас 600-сильным концептом на базе ТТ
Россиянам разрисуют кеды Dolce & Gabbana в стиле граффити
Модельер Донна Каран рассказала о любви к женщинам и домогательствах дантиста
Российская фирма создала самозаряжающийся iPhone X за 259 тысяч рублей
Стилист Канье Уэста бесплатно раздаст дизайнерскую одежду желающим
Все материалы
Путешествия
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Турецкие торговцы и ремесленники призвали отказаться от «все включено»
Российская семья выложила полтора миллиона за тур на ЧМ-2018
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Назван самый элегантный город мира
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Все материалы
Из жизни
«Они не знают, что можно жить по-другому»
Лучшие фотографии Instagram за октябрь
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
Гигантский питон на железнодорожной станции шокировал индийских паломников
Итальянец за один день пережил ограбление квартиры и измену жены с соседом
Принц Гарри и его темнокожая девушка оказались родственниками
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
Все материалы
Драку заказывали?
Всё, что нужно знать об Apollo IE – суперкаре из Гонконга с немецким прошлым
Тест: угадай Audi
Пора разобраться, действительно ли все «четырехколечные» одинаковы
Дауншифтинг: когда «Лексус» становится «Тойотой»
Под какими брендами «Лексусы», «Акуры» и «Инфинити» продаются в Японии
Китайское нашествие
Китайские автомобили: какие марки покинули Россию, а какие еще держатся?
Компания Porsche вернулась к выпуску «барабанов»
Появилась фотография нового рамного «Ниссана»
Вышел трейлер второго сезона The Grand Tour
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы