«Призваны быть, а не ползать перед другими»

Всемирный русский народный собор — это форум, на котором встречаются политики и общественные деятели, представители культуры и науки, государственные деятели. В 2017 году он был посвящен вопросу рефлексии русской революции 1917 года. «Лента.ру» выслушала доклады участников Собора и записала основные выводы, которые они сделали из событий столетней давности.

В первый день ноября было холодно и ветрено. Люди, кутаясь в шарфы и плотно надвинув капюшоны, брели сквозь легкую пургу к набережной Волхонки, мимо величественного храма Христа Спасителя в Зал соборов. Попасть туда было непросто — очередь стояла внушительная.

Внутри чинно расхаживали священнослужители, в том числе известные, такие как протоиерей Дмитрий Смирнов. Впрочем, на мероприятии присутствовали и представители других конфессий: католические священники, митрополит Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, муллы и раввины. В партер зала пускали не всех — только тех, у кого было специальное приглашение. Помимо служителей культа это были общественные и политические деятели. Так, среди собравшихся в партере можно было видеть председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, председателя ЛДПР Владимира Жириновского и заместителя председателя Госдумы Ирину Яровую.

На креслах для всех собравшихся стояли зеленые пакеты, в которых, помимо блокнота и ручки, лежал увесистый томик с собранием речей выступавших на предыдущем соборе, а также первый номер журнала «Быть русским». Половина издания была посвящена игре в городки и в таврели — русские шахматы.

Несмотря на серьезность заявленной темы собора — «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития» — собравшиеся не спешили перейти к ее обсуждению. Двое пожилых мужчин обсуждали, насколько разумным будет откачать перед наступлением зимы воду из колодца на даче; рядом женщины преклонного возраста обменивались опытом траволечения возрастных заболеваний. Старые знакомые встречались, узнавали друг друга. «А что вы тут делаете?» — радостно вопрошал один мужчина другого. «А я с владыкой, проездом», — отвечал другой.

Фото: Михаил Карпов 1 /6

Хотя из президиума по громкой связи неоднократно звучали призывы занять свои места, гости не спешили рассаживаться и продолжали беседовать друг с другом. По залу сновала и молодежь — в основном курсанты военных училищ и представители общественных организаций, таких как известная многим «Сорок сороков». Наконец, церковный хор, расположившийся возле президиума, запел, не дожидаясь, пока все рассядутся, и присутствующие стали спешно занимать свои места. В сопровождении вереницы телекамер появился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этот момент у одного из гостей громко зазвонил телефон, издавая безумный хохот. Виновник безобразия смущался, извинялся, однако угомонить аппарат ему удалось далеко не сразу.

Патриарх начал свою речь с оценки событий столетней давности: «Трудно отрицать то, что революция стала трагедией. Братоубийственная гражданская война, гибель и изгнание миллионов людей, огромные потери в духовной и хозяйственной сфере. Самое страшное, что в ходе революционной борьбы в души людей были посеяны семена ненависти и зла». Зло и ненависть, по его словам, и сейчас возрождаются в разных точках современного мира.

России же, как отметил патриарх, удается в этой ситуации оставаться «островом стабильности в этом опасном потоке, идти по своему историческому пути». Российское общество консолидировано, в нем нет такого раскола, который был сто лет назад. «Мы учимся на собственных ошибках», — констатировал патриарх.

Что же за зло творится в мире, которому может противостоять только Россия? Прежде всего, отметил предстоятель РПЦ, революции теперь поставлены на поток: «Так называемые "цветные революции" стали технологическим понятием, обозначающим силовую смену власти и оправдывающим нарушение конституции и норм международного права».

Перейдя к теме вызовов будущего, патриарх сказал, что суверенитет России сможет обеспечить только нуклеарная семья. «Вряд ли верно расхожее мнение о том, что общество состоит из индивидов, или из так называемых "малых групп" (то есть соседи, коллеги по работе, друзья по увлечению). Нет. Общество опирается не на малые группы, а на семью», — заявил он, назвав социум в целом «большой семьей».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Из этого, по словам патриарха, следует, что обществу угрожает то же, что и каждой его ячейке: «крайности ювенальной юстиции, однополые браки, утверждение трансгуманизма, любые попытки дать искаженное определение понятию "человек"». Он добавил, что борьба за будущее сейчас является «борьбой за антропологию»: «Сюда входят вопросы о биотехнологиях, прогрессе человеческой природы, искусственном бессмертии».

— Ведь уже слышатся голоса, что современные технологии способны создавать искусственный интеллект и искусственные органы, — продолжил патриарх, — что в скором времени удастся так модернизировать наш разум и наше тело, так изменить отношения в обществе, что возникнут новые существа, превосходящие людей. Неслучайно идеология этого процесса носит название трансгуманизм — то есть существование по ту сторону человека, за пределами человечности.

Серьезным вызовом патриарх признал бурное развитие медицинских и генетических технологий. По его словам, футурологи уже предсказывают скорое расслоение человечества на две расы, одной из которых предрекается величие сверхлюдей, а другим — судьба подчиненных. «Представители глобальных элит мечтают за счет дорогостоящих технологий трансформировать свои тела так, что смерть для них отодвинется на многие десятилетия. А для абсолютного большинства людей это будет невозможным», — предупредил предстоятель РПЦ.

Патриарх отмел возможность достижения человеком «совершенства и бессмертия, полной власти над своим телом, над природой, над жизнью», поскольку источник совершенствования себя находится «внутри него, а не снаружи». «Все это в конечном счете ведет в сторону расчеловечивания, гипертрофированной индивидуализации, а значит, разрушению социума и концу истории», — констатировал он.

В конце своей речи предстоятель РПЦ призвал делать выводы из уроков прошлого и не пытаться «перековать» человека, как это хотели сделать революционеры сто лет назад. «Революции совершаются на отрицании, на сломе, а стремление к вечной жизни ничего не отрицает, но все пронизывает собой. Это — стремление к любви и к Богу», — сказал патриарх.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предупредил об опасности романтизации революций, ведь они представляют собой насильственный захват власти, обрекающий народ на страдание. Он привел слова великого русского мыслителя Николая Бердяева о том, что государственный переворот совершается тогда, когда сверху не происходит творческого развития, не излучается свет, не реформируется общество, «и тогда прорывается тьма снизу». «В философском понимании Бердяева тьма — это процесс разложения, упадок веры, потеря в народе общего духовного центра, ведущий к революциям», — заключил он, заметив, что революция — это всегда кровь и потеря бесчисленных жизней мирных людей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Россия же, по словам Володина, смогла справиться с разрушительными последствиями таких событий. При этом он отметил, что несмотря на внутренние противоречия советского проекта в его рамках были великие достижения, технологические прорывы и победы. Положительно Володин охарактеризовал и социально ориентированную модель развития СССР, оказавшую «большое влияние на весь мир».

«Только при взаимном уважении и согласии в обществе государство может быть сильным», — отметил председатель Госдумы. Он призвал опираться как на национальные традиции, так и на современные институты демократии. «Без уважения к традициям мы забудем свою историю и культуру, а без демократии не сможем успешно выполнять задачи развития и укрепления страны», — сказал Володин, еще раз подчеркнув необходимость стабильности и отсутствия потрясений для развития государства.

Это, по его словам, должна обеспечить поддержка базовых ценностей: семьи, веры, сплоченности, родины и справедливости, недостаток которой может вносить в общество раскол и создавать почву для деятельности революционных маргиналов. Володин отметил, что в законотворческом процессе важно учитывать мнение широких слоев социума: «Только через всестороннее обсуждение с экспертным сообществом, институтами гражданского общества, конфессиями законы получают широкую поддержку».

Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда России, предупредил, что говорить будет много, так как не готовил краткий текст выступления. «Мы обсуждаем историческую судьбу России в преддверии столетия важнейшего события в мировой истории ХХ века, которое одна часть нашего общества называет социалистической революцией, а другая — большевистским переворотом», — начал он. В этой разной интерпретации, по его словам, отражается не только современное состояние российского общественного сознания, но и глубокий многовековой социокультурный раскол, присущий ему в силу ряда геополитических и исторических факторов.

Зорькин, как и Володин, процитировал Бердяева: «Почему самый безгосударственный народ создал столь огромную и могущественную государственность? Почему самый анархический народ так покорен бюрократии? Почему свободный духом народ как будто бы не хочет свободной жизни?» По его словам, философ говорил о том, что русские всегда стремятся к абсолютной свободе и любви. Однако в природно-историческом процессе царит относительность и усредненность, и потому для русских характерно бессилие, когда во всем проявляется бездарность.

«Думаю, что отсутствие дара к созданию серединной культуры, о котором говорит Бердяев, лишает общественную жизнь России той надежной середины, того пространства и опоры для правового развития, без которого страна не может взять барьер и нормально развиваться в нынешней ситуации», — поделился своими мыслями председатель Конституционного суда. Право, по его словам, как раз и является проявлением этой серединной культуры, ведь в нем главным является «признание равной свободы других людей», поиск компромисса и согласия.

При этом он отметил, что общественное согласие устанавливается большинством для большинства. «Я вовсе не имею в виду, что меньшинства не находятся под защитой нашей конституции, но хочу подчеркнуть, что их права могут быть защищены в той мере, в которой большинство согласно», — сказал Зорькин. Он согласился тезисом патриарха о том, что если технологический прогресс не подкреплен совершенствованием гуманистических начал, это может подвести человечество к опасной черте, за которой начинается дегуманизация.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров в своем докладе констатировал, что и через сто лет Россия переживает испытания. «Граждан России скрепляет угроза извне — санкции западных стран действительно делают нас сильнее», — не без удовлетворения подчеркнул он, заметив, что, например, российские крестьяне достигают «всех порогов продовольственной безопасности с опережением сроков». Он процитировал философа Ивана Ильина, который говорил: «Мы осознали, что призваны самостоятельно быть, а не ползать перед другими, творить, а не заимствовать».

Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Председатель центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин поблагодарил президиум за приглашение на собор от лица «миллионов ваших правоверных соотечественников». Переходя к теме революционных событий столетней давности, Таджуддин сказал: «Бог им судья!» — отметив, впрочем, что годы правления советской власти ознаменовались не только бедами, но и победой над «чумой фашизма». Это, впрочем, случилось, по его словам, потому, что «наши деды не потеряли и сохранили взлелеянные в веках дух и принципы божественного мироустройства, мира и согласия, беззаветной любви к отчизне».

Говоря о нынешнем XXI веке, Таджуддин сказал, что сейчас Россия вновь стала великой державой — хочет кто или не хочет. «Даже по территории — Монако, что ли, великая держава или Сьерра-Леоне?» — усмехнулся он. Муфтий отметил, что эта роль предопределена нашей стране Всевышним.

Ему вторил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, который тоже отметил необходимость укреплять институт семьи и бороться с порочным современным западным представлением о том, что брак может быть не только между мужчиной и женщиной — что и делает РПЦ. В числе прочего он поблагодарил Церковь за борьбу с антисемитизмом и искажением истории, недвусмысленно намекнув на события, разворачивающиеся вокруг кинокартины «Матильда».

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов рассказал, что у поколения, выросшего в 90-е годы, отсутствует нравственное воспитание.

— Я проводил встречи с преподавателями крупнейших отечественных компаний и задавал им вопрос о том, какими качествами должен обладать выпускник вуза, чтобы стать их успешным сотрудником, — начал он. — Наряду с высоким уровнем образования и профессиональными навыками в числе приоритетов были названы честность, нравственность, добропорядочность. Теперь зададим вопрос: формируют ли наши вузы в настоящее время такие качества у студентов. Пока однозначного ответа нет, но заниматься этим необходимо.

Он призвал ввести общий стандарт образования в вузах, как это уже было сделано в школах. Прежде всего Кравцов считает необходимым ввести его в области гуманитарных дисциплин, таких как история и обществознание. Помимо этого глава Рособрнадзора отметил, что учебные пособия для высших учебных заведений оставляют желать лучшего, и привел цитату из популярного вузовского учебника: «Невозможность использования экономических преференций вызывает общественное недовольство и порождает правовой региональный сепаратизм, который гасится федеральным центром за счет финансовых трансфертов». «И по таким учебникам учатся в одном из ведущих вузов нашей страны! И таких примеров достаточно», — возмущался он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем выступлении по большей части говорил об успехах СССР: плане ГОЭЛРО, советском червонце, обеспеченном золотом, сильном государстве, победе в Великой Отечественной войне. Он призвал взять все лучшее из опыта Советского Союза и на этой основе идти вперед. Член бюро президиума ВРНС, Первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков говорил об исторических аналогиях, сравнивая 2017-й и 1917 годы. По его словам, ситуация разворачивается схожая: в 1914 году Россия оказалась втянута в Первую мировую, а в 2014-м — в гибридную войну после присоединения Крыма; и тогда, и сейчас западные элиты стремились поссорить Россию и Германию, хотя интересы обеих стран объективно совпадали. Вину за современную ситуацию Щипков полностью возложил на Запад, который, по его словам, до сих пор живет «среди химер холодной войны»: «Он прибегает к военной силе, устраивает гражданские войны, революции, хотя сил для поддержания статуса мирового жандарма у него все меньше и меньше».

Наконец, слово предоставили лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который сразу объявил, что собирается дать обсуждаемым историческим событиям совсем другие оценки. «Прошло сто лет, и мы снова говорим —

мол, зачем Россия вступила в Первую мировую войну? Она обязана была вступить! Мы были союзниками с Великобританией и Францией, и воевали против Германии», — сказал он, а потом постепенно перешел к проблемам сегодняшнего дня.

— Русский вопрос закрыли в 1917 году, сделали советского человека, — сказал Жириновский. — А где русский человек? Мы постоянно это говорим: многоконфессиональное государство, многонациональное… Это слабое государство! В нормальном сильном государстве об этом не говорят. Вот вам Испания — каталонцы получили независимость? А мы ее в 1991 году всем дали — пожалуйста, уходите. Прораб сказал: берите суверенитета сколько хотите! Иван Ильин писал, что федерация — это смерть русского государства! Оно должно быть только централизованным, и оно погибло в 1991 году. Нужно помнить одно: русский народ — основа русского государства! Пока Кремль не сделает правильный выбор, успеха не добьемся!

Владимир Жириновский Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Пламенную речь лидера либерал-демократов зал встретил бурными аплодисментами. На этом выступления не закончились, однако многие гости потянулись к выходу — видимо, потому, что чего-то более яркого ожидать уже не приходилось. Впрочем, участников форума ждали еще секции и пленарные заседания. Все резолюции и доклады, несомненно, будут объединены в большую зеленую книгу, которая достанется гостям церемонии открытия ВРНС в следующем году.