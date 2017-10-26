Патриарх Кирилл пожаловался на доминирование атеистов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что атеисты, хотя их число и невелико, стремятся «идейно доминировать» над верующими. Об этом он сказал в интервью румынскому изданию Q Magazine.

По мнению Кирилла, атеистические идеи зачастую агрессивно пропагандируются, а «сторонники радикального секуляризма постоянно пытаются установить свое идеологическое господство над всеми верующими, которые составляют большую часть нашей планеты».

Глава РПЦ уверен, что большинство атеистов живут в развитых странах: «Они сконцентрированы в основном в обществах с самым высоким уровнем потребления, члены которых, видимо, полагают, что рай для них уже наступил». Как заметил патриарх, в России, странах Восточной Европы, Латинской Америке и в арабском мире число верующих растет.

По данным социологического опроса «Левада-Центра», свыше 90 процентов россиян относятся к православным с уважением и доброжелательностью и 53 процента называют себя верующими людьми.