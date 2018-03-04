В РПЦ призвали отказаться от обсуждения посторонними распоряжений начальства

Распоряжения внутреннего характера, издаваемые руководителями для своих подчиненных, не должны являться предметом обсуждения общественности. Об этом в программе «Церковь и мир» на канале «Россия 24» заявил председатель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

«Я думаю, что у каждого начальника есть право — в рамках закона, разумеется — предъявлять своим подчиненным такие требования, которые были бы направлены на повышение их эффективности и, конечно, на повышение нравственного уровня коллектива», — сказал Иларион.

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Так представитель РПЦ прокомментировал предписание начальника полиции Ростова-на-Дону, обязывающее сотрудников правоохранительных органов вместе с семьями беседовать со священниками под видеозапись. Другой пункт предписания запрещал посещать полицейским увеселительные заведения.

В феврале митрополит Иларион рассказал о церковном опыте превращения геев в представителей традиционной сексуальной ориентации.

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