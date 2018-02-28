Патриарх Кирилл объявил о финале атеистической системы образования

Государственное финансирование теологического образования является «символическим финалом» атеистической системы образования в России. Об этом на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви заявил патриарх Кирилл, передает РИА Новости.

«Необходимо, чтобы у людей не оставалось сомнений в том, что теология правомерно включена сегодня в систему научных знаний», — отметил он.

Материалы по теме «Это что-то вроде саморефлексии Церкви» Первый кандидат теологии о том, почему эта дисциплина достойна называться наукой

Религиозное образование, по словам Кирилла, требуется не только будущим служителям церкви, но и студентам светских вузов. «Это может показаться парадоксом, но теологическое образование неизбежно расширяет кругозор и учит уважительному отношению к представителям иных культур», — подчеркнул патриарх.

Поддержка церковных учений не мешает государству, по мнению главы РПЦ, оставаться светским. «Государство поддерживает теологию как и любую другую область научного знания, — пояснил Кирилл. — Теперь вопрос: а зачем нужна теология? В науке этот вопрос звучит не менее абсурдно, чем вопрос, зачем нужна психология или философия».

Высшая аттестационная комиссия признала теологию научной дисциплиной в 2015 году, а в июне прошлого года состоялась защита первой кандидатской диссертации. Ее автором был декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Павел Хондзинский.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!