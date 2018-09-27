Магазин предложил напечатать на открытке что угодно и попал под лавину гениталий

Британский магазин подарков Moonpig попросил покупателей перестать присылать фото гениталий для печати на открытках. Такое послание сотрудники опубликовали в Twitter.

В Moonpig желающие могут заказать сувениры с любым изображением. На официальном сайте сообщается, что фото следует загрузить через специальную форму, а затем выбрать категорию подарка и повод.

«Пожалуйста, перестаньте загружать фото ваших гениталий на наши открытки, это против наших правил», — обратилась к покупателям администрация.

Пост стал вирусным и набрал более 11 тысяч лайков. Подписчики восприняли его как повод для шуток. «Мой отец просит прощения, но он переживает не лучшие времена. Нет ему оправдания, я знаю», — написала британка Рейчел Хокинс (Rachel Hawkins). Комментатор Джек Малл (Jack Mull) ответил коротким ироничным отказом.

Наибольший ажиотаж вызвал шуточный вопрос пользователя Скотта Бонда (Scott Bond), делают ли в ‏Moonpig объемные открытки. «Мне для друга», — уточнил Бонд. В ответ администрация магазина выслала ему анимацию со сжимающимся в гневе кулаком. Пользователи же восприняли ироничное высказывание с восторгом — они уточняли, что им действительно захотелось посмотреть на такую открытку.

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