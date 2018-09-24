Преподаватель поднял на смех забывчивую студентку и прославился

Американская студентка Зоуи Оксли (Zoey Oxly) случайно отправила работу, в которой забыла исправить имя преподавателя. Об этом она рассказала в Twitter.

Девушка опубликовала снимок задания, в котором вместо имени педагога написала фразу «какой-то там профессор». Оксли могла исправить оплошность, однако вспомнила о ней только после отправки письма по электронной почте.

Когда студентка поняла свою ошибку, она узнала имя преподавателя и написала ему еще одно письмо. В тексте девушка несколько раз извинилась перед профессором и заявила, что с ее стороны было непрофессионально и некорректно заполнять бумаги таким образом.

Вскоре педагог, которого зовут Джон Хендел (John Hendel), увидел письмо от Оксли и не сразу понял, что произошло. Позднее он открыл документ, ознакомился с ним и отреагировал в Twitter.

Пост Хендела быстро набрал вирусную популярность: им поделились более 40 тысяч человек. В комментариях пользователи посмеялись над забывчивой студенткой. Некоторые почувствовали себя на ее месте и заявили, что теперь будут тщательнее проверять все документы перед отправкой.

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