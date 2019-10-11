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Девушка потратила состояние на внешность куклы Барби

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19-летняя Стефани Мюлик (Stefanie Mulic) из Швеции призналась, что тратит около 168 тысяч шведских крон (около 1,1 миллиона рублей) в год на пластические операции, чтобы стать похожей на куклу Барби. Об этом сообщает The Mirror.

Мюлик, чья мать работает косметологом, впервые попробовала увеличить губы в 13 лет, и с тех пор регулярно прибегает к услугам косметологов и пластических хирургов. Девушка всегда стеснялась своего носа, поскольку ее парень однажды сказал ей, что он «портит ее красивую внешность». С тех пор Мюлик изменила не только нос, но и губы, подбородок, щеки, брови и зубы.

Каждый месяц девушка колола филлеры в губы и тратила на это около 14,5 тысячи шведских крон (95,4 тысячи рублей). Она носит накладные ресницы и парики, а также каждый день делает упражнения на косые мышцы живота, чтобы у нее была талия, как у куклы.

Мюлик не хочет останавливаться на достигнутом и планирует сделать в будущем больше пластических операций, включая увеличение груди, ягодиц и губ, удаление ребер, подтяжку лица и липосакцию.

По словам девушки, процедуры придают ей уверенность в себе. Вдохновение она черпает у кукол Bratz и Барби, а также моделей Playboy. Семья Мюлик не против таких изменений внешности девушки и поддерживает ее увлечение.

Ранее сообщалось, что жительница Амстердама потратила 117 тысяч фунтов стерлингов (9,3 миллиона рублей) на пластические операции ради внешности куклы Барби. 40-летняя фанатка кукол призналась, что мечтает стать обладательницей самого большого в мире бюста.

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