Девушка подверглась десяткам процедур за год ради внешности куклы Барби

21-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова (Andrea Ivanova) прошла более 15 процедур в течение года ради сходства с куклой Барби. Об этом сообщает The Sun.

Девушка начала трансформацию в прошлом году и ходила на процедуры минимум раз в месяц. Отмечается, что врачи вводили гиалуроновую кислоту в ее губы каждый раз, когда Андреа казалось, что их объем уменьшается. Также девушка сделала операцию по увеличению груди.

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По словам студентки, она с детства мечтала выглядеть как Барби. Однако пользователи сети утверждают, что девушка больше похожа на Даффи Дак (селезень из анимационного сериала Looney Tunes) или Лох-несское чудовище. «Врачи, которые создают этих уродов, должны отправиться в тюрьму», — написал один комментатор. «Ты была такой милой девушкой раньше. Я не могу не спросить, что в твоей голове? Там пусто? Ты похожа на надувную куклу», — добавил другой.

Сама Андреа довольна своим выбором и считает, что люди имеют право выглядеть, как они хотят, даже если их внешний вид не соответствует общепринятым стандартам красоты.

Ранее сообщалось о том, что живущая в Лондоне полька потратила более 50 тысяч фунтов стерлингов (4,3 миллиона рублей) ради внешности куклы Барби. Первую операцию по увеличению груди она сделала в 18 лет и с тех пор достигла восьмого размера. Девушка также изменила размер и форму губ, ягодиц и носа.

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