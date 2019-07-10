Потратившую состояние на внешность куклы Барби женщину окрестили уродливой

Жительница города Амстердама (Нидерланды) спустила 117 тысяч фунтов стерлингов (9,3 миллиона рублей) на пластические операции ради внешности куклы Барби. Ее историю рассказывает таблоид The Sun.

40-летняя Констанция Димола (Konstantia Dimola) перенесла пять операций по увеличению груди, липосакцию лодыжек, коррекцию носа, контурирование лица, изменение формы глаз и увеличение губ. Женщина призналась, что мечтает стать обладательницей самого большого в мире бюста. «Когда мне было пять лет, я смотрела на свою куклу Барби и хотела быть похожей на нее», — говорит любительница пластики.

Материалы по теме Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся

По словам Димолы, прохожие на улице осуждают ее внешний вид. Блондинка вспоминает, как однажды к ней подошла незнакомка и назвала ее монстром. «Когда я хожу по магазинам, люди издеваются надо мной. Они обзывают меня "уродливой", "отвратительной", "страшной" и другими неприятными словами, — утверждает она. — Но главное, что меня саму все устраивает. Остальное не имеет значения».

Нидерландка заявляет, что не намерена останавливаться на изменении своей внешности. На данный момент она готовится к операциям на нос, ягодицы и грудь. «На это уходят все мои деньги, но все потраченные средства того стоят», — объясняет женщина.

Димола считает, что добилась идеальной внешности для привлечения мужского внимания: тонкая талия, пышные губы и огромная грудь. Она дополняет свой неординарный образ Барби длинными акриловыми ногтями, татуировками на теле и вызывающей одеждой.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!