Силиконовые импланты перевернулись внутри ягодиц женщины

Силиконовые импланты перевернулись внутри ягодиц американки и вызвали нестерпимые боли. Об этом сообщает Mirror.

Джабрена (Jabrena) из Джорджии, США, решилась на операцию из-за комплекса по поводу своей «плоской» фигуры. Две недели спустя, когда спал отек, женщина заметила, что импланты сместились и на коже образовалась складка. Через полтора месяца они впервые перевернулись и, по словам пострадавшей, начали вращаться по кругу до пяти раз в неделю.

Изучив проблему, врачи выяснили, что выбранные импланты были недостаточно велики для образовавшегося пространства под кожей ягодиц. По этой причине они не были зафиксированы внутри и свободно перемещались, доставляя Джабрене болезненные ощущения. Проводивший процедуру хирург предложил исправить свою ошибку за четыре тысячи долларов (более 250 тысяч рублей), однако женщина отказалась.

Вместо этого она поделилась случившимся на популярном телевизионном шоу Botched, где доктора Терри Дуброу и Пол Нассиф исправляют ошибки коллег. Дуброу извлек импланты и выкачал жидкость из тела Джабрены. Поскольку растянувшиеся ягодицы могли обвиснуть без силикона, специалист вставил новые импланты более подходящей формы.

Пациентка осталась довольной результатом и призналась, что наконец получила тело, о котором всегда мечтала.

В ноябре англичанка Лиа Кэбридж поехала в Турцию, чтобы сделать себе «бразильские ягодицы», но умерла во время операции. Мать троих детей заплатила за операцию в элитной клинике 6,5 тысячи фунтов (536,2 тысячи рублей) наличными. Кэбридж должны были удалить жир из талии и закачать его в ягодицы. Однако во время операции в вену женщины попал жир, после чего она пережила три сердечных приступа.

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