Работавший без лицензии пластический хирург убил клиентку и сел в тюрьму

Работавшего без лицензии пластического хирурга, в результате действий которого умерла клиентка, приговорили к году тюрьмы. Об этом сообщает New York Post.

В мае 2015 года 34-летняя телепродюсер из Мэриленда Келли Мэйхью (Kelly Mayhew) умерла от системной силиконовой эмболии (блокировки сосудов силиконом) после операции по увеличению ягодиц.

Женщина заплатила за операцию 1,6 тысячи долларов (102,1 тысячи рублей) 39-летней гражданке Великобритании Донне Фрэнсис (Donna Francis), которая работала в Нью-Йорке без лицензии. Косметологический кабинет она оборудовала в своем доме в Куинсе. Она использовала силикон, купленный на eBay, а операции проводила на массажном столе.

Сразу после введения силикона Мэйхью почувствовала себя плохо, но Фрэнсис отказалась вызывать скорую помощь. Спустя день после смерти клиентки Фрэнсис вернулась в Великобританию, однако в США против нее было возбуждено уголовное дело.

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Женщина была депортирована в Соединенные Штаты и предстала перед судом. Однако по условиям депортации, максимальный срок, к которому ее могли приговорить за непредумышленное убийство, был равен году. С учетом проведенного под арестом до суда времени, Фрэнсис сможет выйти на свободу уже в середине апреля 2020 года. Родственники погибшей остались не удовлетворены наказанием.

«Если вы можете спокойно спать, когда убили человека, значит, вам все равно. Убийство просто сошло ей с рук!» — возмутилась мать Мэхью.

Ранее в октябре 2019 года 36-летняя Луиза Харви (Louise Harvey) из Нориджа, Англия, по совету врачей сделала две пластические операции одновременно и умерла. Она обратилась в клинику с просьбой увеличить ей грудь и подтянуть кожу живота, которая стала дряблой после рождения второго сына. В медицинском учреждении ей предложили провести обе процедуры одновременно, поскольку так они стоили дешевле.

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