Мужчина нашел пропавшего много лет назад отца благодаря соцсети

Житель Китая по фамилии Лонг нашел пропавшего девять лет назад отца благодаря соцсетям. Как сообщает Daily Star, мужчина узнал его на видео в TikTok.

Лонг рассказал, что его отец пропал в 2011 году. Много лет мужчина искал его и ради этого даже бросил свою работу. Жене Лонга прислали видео из TikTok, на котором, был похожий на пропавшего родственника человек. Лонг узнал своего отца по шраму на лбу. «Он левша, у него нет зубов. У него даже такая же прическа. Я узнаю это все», — признался он.

Во всех роликах пожилой мужчина одет в одну и ту же рваную и грязную одежду. Кроме того, при просмотре очевидно, что он живет в крайне плохих бытовых условиях.

По словам владельца аккаунта, у героя его видео нет детей. При этом Лонг утверждает, что неоднократно пытался связаться с ним и писал сообщения, но не получил ответа ни на одно из них. Теперь он намерен сделать все, чтобы вернуть отца домой.

В конце января сообщалось, что жительница Великобритании Карен Харрис (Karen Harris) нашла давно потерянного отца с помощью соцсетей. Женщина рассказала, что ее биологические родители отказались от нее сразу после рождения. Она знала имя и фамилию отца и много лет тщетно искала его. Британке удалось найти отца с помощью Facebook: алгоритм соцсети предложил ей добавить его в друзья.

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