Сила соцсетей помогла женщине найти давно потерянного отца

Жительница Великобритании Карен Харрис (Karen Harris) нашла давно потерянного отца с помощью силы соцсетей. Как пишет Mirror, женщине помог алгоритм Facebook, который предложил ей стать друзьями с пользователем Тревором Линденом (Trevor Linden).

По словам Харрис, она знала, что ее биологические родители отказались от нее сразу после рождения. Она знала лишь имя и фамилию своего отца. Эту информацию ей сказал социальный работник, когда Харрис исполнилось 18 лет. Женщина пыталась найти отца, но ее попытки были тщетны.

Когда Facebook предложил ей добавить в друзья Линдена, она поняла, что он ее папа. По словам самого отца, он сразу же осознал, что ему написала дочь, так как заметил сходство между ней и своими тремя детьми. Отец и дочь сначала переписывались в Facebook, а затем встретились.

Линден признался, что не знал даже пол ребенка, которого отдали на усыновление. Харрис объяснила, что когда она появилась на свет, родители были очень молоды и не женаты. Она добавила, что 10 лет назад нашла свою мать.

Ранее сила соцсетей помогла жительнице южно-африканского города Йоханнесбург Санелизиве Сани Ксаба (Sanelisiwe Sani Xaba) найти давно потерянного старшего брата. После того, как женщина разместила пост в Twitter, ей написал знакомый брата и помог выйти с ним на связь.

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