Фотограф сделал случайное фото влюбленных на краю обрыва и устроил их поиски

Американский фотограф Мэттью Диппел (Matthew Dippel) случайно запечатлел предложение руки и сердца на скале, сделанное в Йосемитском национальном парке в Калифорнии. Снимок опубликован на его странице в Twitter.

В интервью Mashable Диппел рассказал, что ждал своего друга в парке, когда увидел, что незнакомец решил сделать предложение своей девушке. Фотоаппарат был уже настроен, поэтому ему быстро удалось сделать качественный снимок. В кадре пара находилась на скале.

«Twitter, помоги. Я не знаю, кто эти двое, но я надеюсь найти их», — написал фотограф на своей странице, добавив время и место событий.

За несколько дней твит собрал более 150 тысяч репостов и 300 тысяч лайков. Несмотря на большую популярность, пользователи так и не смогли определить, кто именно запечатлен в кадре.

«Многие говорят, что нашли их, но в итоге оказывается, что это другая пара», — написал расстроенный Диппел позднее. Однако он попросил и дальше присылать ему сообщения с возможными вариантами.

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