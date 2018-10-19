Учительница придумала оригинальные оценки и прославилась

Американская учительница средней школы Айне Фатима (Ainee Fatima) решила оценить контрольные работы учеников мемами. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter.

В опубликованном ролике 27-летняя Фатима показала, как наклеивает стикер с изображением непонимающего чернокожего парня на работу одного из школьников.

«Мне нравится ставить оценки моими новыми стикерами!» — написала преподаватель. Ее пост мгновенно собрал почти 100 тысяч ретвитов и более шести миллионов просмотров.

В интервью BuzzFeed News Фатима рассказала, что была расстроена во время проверки задания из-за глупых ответов. Она очень хотела, чтобы дети видели ее выражение лица, поэтому решила оценить работу мемами. Учительница распечатала их на принтере и наклеила на работы учеников.

«Я передала их детям, и они сразу начали смеяться. Потребовалось пару минут, чтобы успокоить их. Некоторые ученики расстраивались, если не находили наклейки на своих работах», — рассказала педагог.

Ранее пользователи сети обратили внимание на остроумный ответ американского ребенка в домашнем задании. В пункте «расскажите шутку» мальчик написал «Дональд Трамп».

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!