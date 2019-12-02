Парень запретил отцу встречу с умирающей матерью и оказался прав

Пользователь iamabadassbitch не пустил отца к умирающей матери из-за того, что он решил развестись и создать новую семью незадолго до этого. Свои историю он опубликовал в сообществе Reddit. Многие юзеры поддержали его решение.

По словам 25-летнего парня, родители находились в процессе развода, когда стало известно о смертельном заболевании у матери. В связи с этим отец отложил оформление разрыва с супругой. Это произошло спустя 26 лет брака, отец влюбился в молодую партнершу по бизнесу, которая уже родила ему ребенка.

Материалы по теме «Иногда я сама не верю, что это было правдой» Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются

«Моя мать была домохозяйкой, 25 лет заботилась о доме и всех в нем, пока отец проводил время на работе. Ее ошарашило заявление отца с пожеланием развестись», — рассказал юзер. iamabadassbitch пояснил, что эта ситуация очень расстроила мать.

Ее дети оплачивали все медицинские процедуры и отказались от финансовой помощи, предложенной отцом. Состояние матери ухудшалось, а супруг был занят переездом в связи с рождением дочери у новой возлюбленной. По словам пользователя, как только положение дел стало критическим, отец вернулся в их город и приехал в больницу.

«Он хотел увидеть мою мать в последний раз. Я сказал, что в этом нет нужды и что она без сознания. Он молил меня и плакал у всех на глазах, но я все равно не дал ему возможности встретиться», — подчеркнул парень. Женщина скончалась на следующее утро. Отец хотел побыть на похоронах и поминовении почившей супруги, но и в этом ему было отказано. По мнению автора публикации, отец «потерял право видеть ее, так как именно он — виновник всей той боли, что она испытала». Он настаивает, что многие в семье поддержали решение отказать мужчине.

В комментариях многие также поддержали запреты. AQualityKoalaTeacher заметил, что «нельзя получить развод и продолжать быть мужем». «Ее сердце было разбито, она угасала на глазах, пока он развлекался с новенькой особой и ее младенцем? Тут ноль оснований позволять ему врываться со своим горем, нарушая покой в ее последние часы», — заметил он. Но некоторые посчитали, что парню не стоило быть таким жестоким с собственным родителем. По словам DarkMarxSoul, отец поступил ужасно, но iamabadassbitch «перешел черту со своим возмездием». Он пояснил, что отец разрывался между двумя семьями и старался помочь всем, и наверняка понимал, что его измена была неприятна жене, с которой прожил столько лет, поэтому и хотел побыть с ней перед смертью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!