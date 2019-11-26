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Мать запретила детям видеться с новой возлюбленной отца и нарвалась на критику

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Пользовательница Reddit с ником OrganicRate пожаловалась на то, что ее дети часто видятся с новой подругой отца, которую тот завел спустя год после развода. Она попросила посетителей развлекательного сайта оценить, правильно ли она поступает, ограничивая общение детей с пассией, однако не встретила поддержки.

По словам матери, бывший муж почти сразу после развода начал встречаться с коллегой, которая младше его в два раза. После разрыва дети остались жить с матерью, но часто навещают отца, где контактируют с его молодой подругой.

Подросткам нравится проводить время с возлюбленной отца, что категорически не устраивает мать. В результате она стала запрещать детям посещать дом отца, если там находится любовница бывшего супруга.

«Я думаю, их отношения очень ненадежны из-за большой разницы в возрасте и несоответствия умственных способностей, которые проявятся не только в работе, но и в жизни тоже», — охарактеризовала отношения пары рассказчица.

Пользователи Reddit почти единогласно осудили автора поста. «Занимайся своей жизнью и перестань играть роль старой, вредной, завистливой бывшей жены», — отреагировал на рассказ один из пользователей. Другой комментатор подчеркнул, что женщина не приводит ни одного аргумента, доказывающего, что общение с девушкой отца может влиять на детей негативно. «Она пытается продемонстрировать силу единственным удобным для нее способом», — пришел к выводу еще один пользователь.

Ранее гнев посетителей Reddit вызвал поступок молодого человека, который обвинил возлюбленную в умышленной беременности. Его упрекнули в безответственном поведении.

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