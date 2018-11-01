Внезапно потерявший память отец не смог жить во лжи и все вспомнил

Найденный посреди Эдинбурга итальянец, пожаловавшийся на потерю памяти, в действительности оказался обманщиком, пытавшимся сбежать от «нытья тещи». Об этом сообщает The Sun.

52-летний Сальваторе Маннино (Salvatore Mannino), которого обнаружила полиция, утверждал, что ничего не помнит. Итальянские правоохранительные органы начали расследование и обнаружили на компьютере мужчины поисковые запросы «Как исчезнуть» и «Как сымитировать потерю памяти».

После этого Маннино решил сознаться в содеянном. «Я сделал это, чтобы сбежать от нытья тещи. Я никогда не терял память. Я хотел доказать своей семье, что я им нужен. Я хотел вернуть статус мужа и отца, потому что чувствовал, что теща просто заняла это место», — объяснил он.

Итальянец исчез в середине сентября и был найден спустя два дня возле собора Святого Эгидия. При нем не было документов, но полицейским удалось идентифицировать его по татуировкам. Его жена и дети прибыли в Великобританию, однако в момент встречи Маннино уверял, что не узнает их.

Перед исчезновением итальянец оставил на столе чемодан с 10 тысячами евро, мобильный телефон и записку, содержащую некие цифры. Это оказалось кодом, который расшифровал его старший 18-летний сын Филиппо.

Итальянская полиция намерена привлечь мужчину за ложную информацию. «Столько времени и денег было потрачено впустую», — посетовали полицейские. Жена Маннино крайне недовольна произошедшим и считает, что обвинения ее мужа в адрес тещи неоправданны.

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