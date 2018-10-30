Мужчина оставил семье закрытый чемодан денег, исчез и все забыл

Найденный посреди Эдинбурга итальянец, жаловавшийся на потерю памяти, оставил семье чемодан с деньгами и записку с шифром. Об этом сообщает издание The Mirror.

В середине сентября 52-летнему Сальваторе Маннино (Salvatore Mannino) стало плохо в столице Шотландии возле собора Святого Эгидия. Его доставили в больницу, и врачи не обнаружили у него никаких документов, удостоверяющих личность. Доктора обратились за помощью к полицейским.

C полицией мужчина говорил на базовом английском языке и утверждал, что не помнит, кто он такой. Следователям удалось по татуировкам понять, что Маннино итальянец. Констебль Лесли Джек назвал дело «очень загадочным». Полицейские разместили объявление о мужчине с просьбой сообщить о нем все известные сведения.

В то же время итальянские полицейские разыскивали Маннино и обнаружили в его поисковой истории запросы «лучший способ бесследно исчезнуть» и «погода в Эдинбурге». Они также обратили внимание, что мужчина пытался закрыть совместный банковский счет с женой и перевел деньги на ее личный.

До того, как покинуть дом, он оставил на столе чемодан с 10,5 тысячи евро, свой мобильный телефон с удаленной историей вызовов и листок с последовательностью цифр. Это оказалось кодом, который расшифровал его старший 18-летний сын Филиппо (Filippo). В записке говорилось: «Я прошу прощения, пожалуйста, извини меня». «Отец оставил мне это послание, я уверен, потому что он знал о моей страсти к математическим играм», — заявил подросток.

Семья итальянца крайне удивлена произошедшим. Они уверяют, что до исчезновения Маннино был «спокойным и счастливым».

Жена Маннино и его старший сын прилетели в Эдинбург, но он заявил, что не узнает их. Итальянца доставили на родину и поместили в психиатрическую больницу в Пизе. Диагноз мужчине пока не поставили.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!