Известный треш-стример вернулся в Россию

Треш-стример Mellstroy вернулся в Россию после того, как его сняли с розыска

Белорусский треш-стример Андрей Бурим, также известный как Mellstroy, вернулся в Россию после того, как его сняли с розыска. Об этом блогер рассказал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В своем Telegram-канале Бурим опубликовал фото на фоне джета Embraer Legacy 600, на котором он летел из Антальи. «Да — да, нет — нет», — подписал публикацию блогер. В Instagram стример уточнил, что находится в Москве, а номер отеля, в котором он остановился, стоит миллион рублей в сутки.

29 марта в России и Белоруссии прекратили розыск Андрея Бурима после его заявлений о помощи детским домам в родной стране. Стример пообещал закупить спортивный инвентарь и одежду в каждое из 500 белорусских учреждений. При этом блогер по-прежнему остается должным около девяти тысяч рублей российской налоговой.

В розыск Mellstroy был объявлен за отказ служить в белорусской армии, он долгое время скрывался от представителей военкомата в Москве.