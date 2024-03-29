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09:07, 29 марта 2024Интернет и СМИ

В России и Белоруссии прекратили розыск Mellstroy

В РФ и Белоруссии прекратили розыск Mellstroy после заявлений о помощи детдомам

Фото: @mellstroy

В России и Белоруссии прекратили розыск известного треш-стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) после его заявлений о помощи детским домам на родине. Об этом пишет Mash в Telegram.

Отмечается, что имя Бурима исчезло из баз розыска России и Белоруссии, когда он сообщил, что планирует закупить спортивный инвентарь и одежду в каждое из 500 белорусских учреждений. При этом блогер по-прежнему остается должным российской налоговой. По данным канала, за свое предприятие в сфере общепита он задолжал девять тысяч рублей.

О том, что Бурима объявило в розыск МВД, стало известно 13 февраля. Причиной стал отказ блогера служить в армии Белоруссии. В стране против него возбудили уголовное дело, а в Москве он долгое время скрывался от представителей военкомата.

В июле 2021 года блогеру вынесли приговор за то, что он избил модель Алену Ефремову в прямом эфире. Его приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы. Также Бурим обязан был выплатить Ефремовой 72 тысячи рублей.

В октябре 2020-го стример разбил девушке лицо во время трансляции на платформе Twich. Модель попросила Бурима раздеться перед камерой, чтобы доказать, что он красиво сложен. В ответ на просьбу блогер схватил Ефремову за голову и несколько раз ударил ее об стол. После он вытолкнул ее из кадра.

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      Олег Давыдов
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