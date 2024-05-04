«Реал» в 36-й раз стал чемпионом Испании

Мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании сезона-2023/2024

Мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Реал» стал обладателем титула после того, как «Барселона» на выезде проиграла «Жироне» в матче 34-го тура Ла Лиги (2:4). Мадридцы, в свою очередь, обыграли «Кадис» со счетом 3:0.

Таким образом, «Реал» стал победителем за четыре тура до конца соревнований. Мадридская команда завоевала чемпионство в 36-й раз.

В сезоне-2022/2023 чемпионом Испании была «Барселона». Тогда победитель также стал известен в 34-м туре. Всего на счету каталонцев 27 титулов.