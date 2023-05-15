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00:39, 15 мая 2023Спорт

«Барселона» в 27-й раз стала чемпионом Испании

«Барселона» обыграла «Эспаньол» со счетом 4:2 и в 27-й раз стала чемпионом Испании

Фото: Albert Gea / Reuters

Каталонский футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 34-м туре сине-гранатовые обыграли «Эспаньол». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Победа позволила команде набрать 85 очков в турнирной таблице и досрочно завоевать титул.

«Барселона» в 27-й раз выиграла чемпионат Испании. Каталонцы не побеждали в турнире с сезона-2018/2019. По количеству трофеев клуб отстает только от мадридского «Реала», на счету которого их 35.

Возглавляющий «Барселону» Хави завоевал первый тренерский титул вместе с командой. Будучи игроком клуба, он восемь раз побеждал в чемпионате страны.

Дарья Коршунова
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