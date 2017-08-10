ЦБ предупредил банки об атаке вирусов-шифровальщиков

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) предупредил банки о возможной атаке вирусов-шифровальщиков. Об этом в четверг, 10 августа, пишет газета «Ведомости».

Как отмечает издание, ФинЦЕРТ получил информацию о возможной атаке из разных источников. «ЦБ предложил банкам перечень мер безопасности. Им стоит убедиться, что обновлены общесистемный и специальный софты, а также установлены и обновлены антивирусы», — отмечается в публикации.

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Также банкам рекомендуется сегментировать свои сети и проверить настройки межсетевых экранов, чтобы те блокировали соединения с нерегламентированными сетевыми адресами, а также не забывать о резервном копировании баз данных.

Кроме того, регулятор советует сотрудникам банков обращать внимание на подозрительные почтовые сообщения и не посещать сомнительные интернет-сайты.

Последний раз о кибератаках на российские банки ЦБ сообщал в июне 2017 года. Тогда были зафиксированы случаи заражения информационных систем финансовых организаций вредоносными вирусами-шифровальщиками.

В декабре 2016 года Федеральная служба безопасности предупреждала о масштабной кибератаке на российскую финансовую систему.