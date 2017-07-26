Итальянский банк UniCredit взломали хакеры

Крупнейший банк Италии — UniCredit — подвергся двум хакерским атакам. Соответствующая информация содержится в сообщении финансовой организации, опубликованном в среду, 26 июля.

В банке указывают, что первый взлом произошел в сентябре-октябре 2016 года, второй — в июне-июле 2017-го. В целом под угрозой оказались данные 400 тысяч клиентов кредитного учреждения. Хакеры могли получить доступ к их личной информации и международному номеру банковского счета (IBAN). Тем не менее им не удалось получить пароли к учетным записям клиентов, поэтому неавторизованные операции не проводились.

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«UniCredit инициировал проверку и проинформировал власти о взломе. Кроме того, банк подаст заявление в прокуратуру Милана», — сказано в сообщении.

В июне ЦБ сообщил о том, что вирусы WannaCry и Petya продолжают атаковать российские финансовые организации.

В январе 2017 года ЕС признал уязвимость своей банковской системы для хакеров. Европейская служба банковского надзора тогда сообщила о планах устроить стресс-тест для финансовых учреждений, чтобы проверить их защищенность от кибератак.