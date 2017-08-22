Эксперты предупредили пользователей о нашествии кибермутантов

В минувшем полугодии общее количество фишинга и вымогательских атак на компьютеры пользователей из США, Европы и Азии увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится в блоге компании Check Point.

По данным исследования, 23,5 процента организаций по всему миру пострадали от вредоносной рекламы RoughTed, а 19,7 процента компаний были атакованы вирусом Fireball.

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Среди основных угроз эксперты назвали нашествие кибермутантов и новую волну мошенничества. Опыт с Fireball показал, что специалисты проигрывают войну против вредоносных программ, распространяемых легальными источниками с помощью рекламы. Процент выполненных с помощью вымогательских программ атак на пользователей за отчетный период удвоился по сравнению прошлым годом и теперь составляет 48 процентов.

Помимо мутантов, стремительно эволюционируют вирусные программы, работающие на основе макросов вроде Microsoft Office. Новое поколение вредоносных загрузчиков действует тихо и даже не требует от пользователя запуска макроса. При этом национальное кибероружие захвачено злоумышленниками, которые пользуются доступностью разработанных правительствами хакерских инструментов, позволяющих любому продвинутому школьнику организовать массированную кибератаку.

Кроме того, обнаружение все новых уязвимостей в ПО Apple и развитие так называемых умных домов и интернета вещей, призванных облегчить жизнь, ведет к серьезному увеличению рисков для организаций и рядовых пользователей.