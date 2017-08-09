Белорусский базар подвергся нападению хакеров

Неизвестные взломали Instagram-аккаунт Комаровского рынка в Минске и потребовали в качестве выкупа 15 тысяч рублей. Об этом сообщает издание TUT.BY со ссылкой на начальника отдела социального развития рынка Ивана Ткачука.

Мужчина рассказал, что пытался уговорить хакеров вернуть доступ к профилю и даже приглашал в Минск, обещая «накрыть стол». В переписке со взломщиками пострадавший признался, что руководство не согласилось выделить деньги для выкупа.

На данный момент аккаунт базара заморожен, а все ранее загруженные снимки удалены.

Администрация рынка обратилась в милицию, после чего на место прибыли сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий райуправления. Они осмотрели технику, с которой сотрудники базара заходили в Instagram, и провели беседы.

На сайте ГУВД Минска уточняется, что действия злоумышленников расцениваются по статьям 349 («Несанкционированный доступ к компьютерной информации») и 351 («Компьютерный саботаж») Уголовного кодекса Белоруссии.