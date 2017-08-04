Обиженный инженер разместил интимные фото директора аптеки на сайте госзакупок

Бывшего системного программиста Центральной городской аптеки Находки обвинили в публикации на сайте госзакупок интимных фотографий директора учреждения Илоны Понитаевой. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как утверждают представители аптеки, их сеть была взломана бывшим инженером, который после 18 лет работы со скандалом уволился. 19 июля он написал заявление об уходе. «На следующий день мужчина явился в аптеку и начал грубо отключать от питания компьютерное оборудование предприятия, вскрыл кабинет директора, отключил и спрятал роутер и процессор», — пожаловались они.

«На просьбу охранника выйти из помещения он трижды ударил его по лицу», — добавили в аптеке.

По информации журналистов радиостанции, ранее 3 августа уволившийся программист от имени медицинского учреждения опубликовал на госзакупках нецензурное ругательство и снимок обнаженной Понитаевой. Владельцы аптеки оперативно пожаловались в приморское отделение ФСБ и УВД, но фото женщины уже распространили по социальным сетям.

В начале июня неизвестные хакеры разместили порнографические изображения на сайте Министерства образования и науки Украины. На главной странице сайта красовались фотографии обнаженной девушки со странными надписями. «Севастьянова. Что с тобой не так, мразь? И да, с годовщиной, мразь. Даже для такой твари, как ты, этот поступок был жестоким», — говорилось в оставленном кибервзломщиками сообщении.