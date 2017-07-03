На сайте администрации Мурманска обнаружили ссылку на порно

Редактор мурманского издания «Коланьюс» Михаил Демин обнаружил на портале администрации города ссылку на порноресурс. Об этом он сообщил на сайте издания.

По словам журналиста, он отправился на портал администрации в поисках интересной информации, однако в новостных блоках ничего любопытного не нашел. Его заинтересовал раздел «Полезная информация», расположенный под шапкой главной страницы. Выбрав рубрику «Спорт», он кликнул на строчку «Лига дворового футбола», которая в свою очередь перевела его на порносайт «Капец.нет».

«Как он здесь очутился, кто его разместил, видимо, разберутся руководители администрации. Известно, что ставить материалы на любом сайте имеют возможность лишь специалисты, имеющие доступ к его управлению, то есть, знающие соответствующие код и пароль», — сделал вывод Демин. ЧП, по его мнению, свидетельствует о безответственности сотрудников мэрии Мурманска.

Местные чиновники не прокомментировали инцидент, однако на момент написания новости раздел «Лига дворового футбола» был удален с портала администрации.

В начале года пользователи сети заметили рекламу проституток на официальном сайте администрации Мордовии. В правительстве региона тогда поясняли, что ресурс был создан «на коленке» несколько лет назад, когда инициатива по созданию сайтов органов местных властей только зарождалась, но по назначению использовался другой, более прогрессивный сайт, который появился позже.