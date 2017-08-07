Украинские компании заразились вирусом Petya в попытке скрыть преступления

Несколько украинских компаний умышленно загрузили на свои компьютеры вирус Petya, чтобы скрыть преступную деятельность и уклониться от возможных штрафов. Об этом сообщается на сайте киберполиции Украины.

По данным ведомства, все предприятия установлены. Кроме того, удалось задержать 51-летнего жителя Никополя Днепропетровской области, который опубликовал в соцсетях подробную инструкцию по заражению и разместил вирус на файлообменнике.

В частности, он опубликовал видеоролик с инструкцией, и в описании к нему указал ссылку на его личную страницу в соцсети. На ней киберполицейские обнаружили пост со ссылкой на загрузку файла с вирусом.

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В доме подозреваемого провели обыск, по итогам которого изъяли всю компьютерную технику. Также удалось установить, что заражению подверглись в общей сложности около 400 компьютеров.

Заведено уголовное дело по факту «несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин» (часть 1 статья 361 УК Украины).

Массовая атака на украинские и российские компании вируса Petya произошла 27 июня. В результате от рук хакеров пострадали более 80 организаций.

Вирус Petya проникал в корпоративные сети посредством фишингового письма, в котором содержалась вредоносная ссылка. При активации ссылки вирус блокировал компьютер и требовал выкуп в размере 300 долларов в биткоинах за восстановление доступа к нему. Позднее специалисты выяснили, что хакеры не планировали восстанавливать доступ к зашифрованным данным, а намеревались их уничтожить.