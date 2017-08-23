Кредитное здоровье россиян вернулось к уровню 2015 года

Индекс кредитного здоровья россиян — FICO Credit Health Indeх — вырос и достиг уровня середины 2015 года. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на основе данных которого международная компания FICO рассчитывает данный индекс.

По сравнению с июлем 2016 года показатель поднялся на два пункта до 92 пунктов. В 2015 году из-за роста доли так называемых плохих кредитов индекс резко обвалился, в 2016-м произошла его стабилизация, а в нынешнем наметилась тенденция к росту.

«Вместе с тем, основные риски для генерирования просрочки остаются прежними — снижение реальных доходов населения», — считает гендиректор НБКИ Александр Викулин.

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Тем не менее, объем плохих долгов в России все еще остается существенным, отмечают в FICO. Поэтому кредиторы продолжают тщательно следить за качеством новых ссуд и постоянно оценивают риски заемщиков, имеющих обязательства.

Эксперты называют плохими займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев.

Рост индекса кредитного здоровья наблюдается во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного, Сибирского и Уральского, в которых его показатель остался без изменений.

По данным НБКИ, объем потребительских кредитов, выданных в России в первом полугодии 2017-го, вырос в годовом выражении на 38 процентов и составил 986,2 миллиарда рублей. При этом трудности с обслуживанием кредитов испытывают от пяти до 6,5 миллиона россиян.