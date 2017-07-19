Россияне набрали потребкредитов на триллион рублей в первом полугодии

Объем потребительских кредитов, выданных в России в первом полугодии 2017-го, вырос в годовом выражении на 38 процентов и составил 986,2 миллиарда рублей. Об этом в среду, 19 июля, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Количество выданных в январе-июне нынешнего года потребительских кредитов выросло по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 29 процентов, до 7,12 миллиона единиц. Наиболее высокими темпами выдача потребкредитов увеличивалась во втором квартале 2017 года: за этот период было предоставлено 3,84 миллиона кредитов на 557,5 миллиарда рублей.

В первом полугодии активнее всего кредиты брали в Санкт-Петербурге (на 58 процентов больше, чем в первом полугодии 2016 года), Белгородской области (плюс 53 процента), Волгоградской (плюс 51 процент) и Архангельской областях (плюс 50 процентов). Меньше всего — в Ярославской области (минус 13 процентов), Якутии (минус 16 процентов), Самарской области (минус 22 процента) и Приморском крае (минус 23 процента).

В конце мая сообщалось, что в России трудности с обслуживанием кредитов испытывают от 5 миллионов до 6,5 миллиона человек. При этом в 2016 году 53 процента заемщиков брали новые кредиты для частичного или полного погашения старых долгов.