ЦБ задумался об уникальных номерах для всех российских заемщиков

В ЦБ обсуждается идея введения сквозной системы уникальных номеров кредитных договоров на всей территории России. Об этом в среду, 7 июня, пишет «Коммерсантъ».

Главная цель такой системы — избежать дублирования номеров кредитных договоров различных банков, чтобы по номеру можно было однозначно идентифицировать конкретный кредит. «Предполагается, что такой номер будет включаться в кредитную историю заемщика», — сказал один из собеседников издания.

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Эксперты, опрошенные газетой, считают, что идти по пути цифровых кодов заемщика или его кредитов не стоит. Сведение цифровой идентичности к одному численно-буквенному сочетанию резко увеличивает риски цифрового мошенничества, опасается исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев.

«Возможно, что, вычищая данные, следует отказаться от идеи поиска какого-либо нового единственного всеобъемлющего номера. Полагаю, следует использовать существующую инфраструктуру и ориентироваться на динамическое сочетание различных биометрических показателей как более надежного инструмента аутентификации личности», — отметил он.

Ранее, 30 мая, сообщалось, что в России трудности с обслуживанием кредитов испытывают от 5 до 6,5 миллиона человек. При этом в 2016 году 53 процента заемщиков брали новые кредиты для частичного или полного погашения старых долгов.