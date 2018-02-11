Объявлены победители конкурса «Лидеры России»

Победителями конкурса «Лидеры России» стали 103 человека. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает ТАСС.

Их наградил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Теперь для вас главное не зазнаться», — добавил он.

Победителями конкурса стали представители 29 городов 24 регионов страны. Большая часть награжденных — участники из субъектов Центрального федерального округа (39,8 процента), наименьшая — из Северо-Кавказского федерального округа (1 процент). В топ-5 регионов по числу лидеров, согласно подготовленным экспертами материалам, стали Москва (35 победителей), Санкт-Петербург (17 победителей), Свердловская и Новосибирская области (по 5 победителей) и Московская область (4 победителя). Более половины победителей — 50,5 процента — моложе 35 лет, а 13,6 процента награжденных — 14 победителей из 103 — женщины.

В заключительном этапе конкурса, организованного по поручению президента Владимира Путина, участвовали 300 человек.