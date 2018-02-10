Школьники оценили финалистов «Лидеров России»

В Сочи в рамках финального этапа конкурса управленцев «Лидеры России» состоялся «Социальный день». Финалисты отправились в школы, где ученики поставили им оценки, которые повлияют на итоги конкурса, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Конкурсанты выступали с открытыми уроками, продолжавшимися стандартные 40 минут. В школы они добирались самостоятельно. В их распоряжении были лишь доска и мел, а дополнительные материалы они должны были подготовить и привезти сами.

Школьники оценили участников конкурса при помощи анонимных анкет. Оценивались такие критерии, как интерес и практичность.

Торжественное открытие финального этапа конкурса управленцев, организованного по поручению президента России Владимира Путина, состоялось в среду, 7 февраля. Финальные мероприятия для участников конкурса будут проходить до 11 февраля. Всего в заключительном этапе состязания участвуют 300 человек.