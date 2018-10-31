Сбережения россиян сократились

Норма сбережений населения (соотношение личных накоплений к доходу) в августе-сентябре опустилась значительно ниже уровней 2013-2014 годов, сообщает Банк России в информационно-аналитическом комментарии «Экономика».

Это связывают с тем, что домашние хозяйства оплачивали покупки за счет кредитов и сбережений. Как отмечает ЦБ, в условиях расширения кредитования население постепенно начало переходить от сберегательной модели поведения к увеличению потребления.

«В то же время динамика реальных располагаемых доходов населения продолжает несколько сдерживать расширение потребительского спроса», — указывается в комментарии. Отмечается, что в сентябре реальная зарплата выросла на 7,2 процента в годовом выражении. При этом реальные располагаемые доходы за этот месяц упали на 1,5 процента.

В целом темп прироста расходов на конечное потребление домашних хозяйств по итогам III квартала оценивается в 2-2,5 процента.

По оценке Общероссийского народного фронта (ОНФ), средняя российская семья из трех человек в первой половине 2018 года была должна банкам 234,6 тысячи рублей. При этом доля просроченных кредитов составила лишь 6,1 процента, или 810,7 миллиарда рублей. Низкий уровень просрочки объяснили тем, что граждане де-юре избегают «просрочки» через перекредитование.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!