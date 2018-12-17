Экономика
 
Последние новости
США побоялись звать на помощь Россию и отказались от учений в Арктике
Испанец поехал на Колыму и замерз
Появились первые фотографии разбившегося на Украине Су-27
Найден способ построить машину времени
Взрыв смертника на блокпосте в Сирии унес жизни девятерых человек
Определена победительница «Мисс Вселенная»
Телезрителей приятно шокировал тратящий деньги на тайских путан «Дед Мороз»
При взрыве в Японии пострадали десятки людей
Порошенко захотел мира на Украине
Новости партнеров

Россиянам предсказали рост тринадцатых зарплат

Перейти в «Мою Ленту»

Премия россиянам по итогам года вырастет на 6,6 процента и составит в среднем 13 тысяч рублей. Об этом аналитики «ФинЭкспертизы» рассказали «Российской газете».

Отмечается, что самые большие премии получат сотрудники финансовой и страховой сфер. Их вознаграждение составит 82 тысячи рублей. При этом их премии практически равны средней оплате труда по рынку, то есть работники фактически получают тринадцатую зарплату.

На ежегодные премии также могут рассчитывать работники добывающей промышленности (33,1 тысячи рублей), системы государственного управления и обеспечения безопасности (29,9 тысячи). Сотрудникам, занятым в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, выплатят по 20 тысяч рублей, а тем, кто работает в области информации и связи — по 15,9 тысяч рублей. Немногим меньше — 13 тысяч рублей — заплатят риелторам.

Самые большие премии получают работники из Якутии, Чукотки и Москвы (около 35 тысяч рублей). Хуже всего премируют жителей Мордовии, Брянской области и Ингушетии (около пяти тысяч рублей). Специалисты отмечают, что ни в одном регионе тринадцатая зарплата не оказалась сопоставимой с размером средней заработной платы.

В прошлом году стало известно, что 69 процентов работодателей отказались от праздничных выплат сотрудникам. Большинство компаний объяснили такую ситуацию ограничениями бюджета, часть организаций сообщили, что потратят эти деньги на организацию корпоративов. Некоторые работодатели связали отсутствие премий с «и так хорошими зарплатами».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Премиальные люди
Зарплаты россиян перестали расти
Назван российский город с самыми быстрорастущими зарплатами
Раскрыт размер зарплаты российских студентов
Большинство россиян оказались довольны своей работой
Другие материалы рубрики
Экономика00:0316 декабря

Высокое напряжение

Этот рынок создал Илон Маск. Теперь ради миллиардов его теснят конкуренты
03:42Сегодня

Российские госкомпании принудят к импортозамещению

00:0416 декабря

Определены самые надежные автомобили в мире

08:4516 декабря

Сотрудники Tesla рассказали о самодурстве Илона Маска

Экономика00:0113 декабря

Прорыв во все стороны

Почему у россиян рушатся дома, текут трубы и падают лифты
03:4916 декабря

Германию призвали «прислушаться к соседям» и отказаться от «Северного потока-2»

14:4315 декабря

Johnson&Johnson скрывала наличие канцерогена в детской присыпке с 1970-х

13:4515 декабря

Россиянам пригрозили дефицитом импортного алкоголя

Экономика15:0912 декабря

«Не буди лихо, пока оно тихо»

Экологические налоги и меры по улучшению климата вызывают протест во всем мире
12:4015 декабря

Россия передумала бойкотировать Давосский форум

19:2214 декабря

России предрекли дефицит алмазов

08:5415 декабря

Россию и Украину пригласили на переговоры по газу

Россия
«Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя»
Сочная отбивная, макарошки и *** без соли — главные цитаты 2018 года
«Если надо кричать благим матом, значит надо кричать»
В этой Думе были шуты, мошенники и бандиты. Почему она — самая крутая в истории?
«Рождение внука он отметил запоем»
Как взять на работу мужчину и не облажаться? Отвечает владелица бизнеса
Россияне смогут оформить загранпаспорта с помощью криптокабин
Чиновник спилил елку для главной площади города на соседней улице
Приморцы определились с новым губернатором
Обнародованы первые данные о повторных выборах в Приморье
Все материалы
Мир
Солдаты Европы
Евросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?
«Человека убивали за неправильную считалочку»
От Чечни до Украины: он прошел все войны бывшего СССР и готов о них рассказать
«Выслать всех к чертовой матери»
 
Число жертв страсбургского стрелка увеличилось
Во Франции нашли способ договориться с «желтыми жилетами»
Иракский президент отрекся от гражданства другого государства
Шведский профессор спасла своего аспиранта из плена террористов
Все материалы
Бывший СССР
Маленькая революционная страна
Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами
Белоруссия открестилась от секретного совещания о независимости от России
Порошенко захотел мира на Украине
Украинцы стали тратить половину заработка на еду
Порошенко уволит госслужащих из-за родственников в Крыму
Порошенко порассуждал о продлении военного положения
Разбившийся 30-летний Су-27 оказался одним из новейших на Украине
Все материалы
Экономика
Высокое напряжение
Этот рынок создал Илон Маск. Теперь ради миллиардов его теснят конкуренты
Российские госкомпании принудят к импортозамещению
Определены самые надежные автомобили в мире
Сотрудники Tesla рассказали о самодурстве Илона Маска
Прорыв во все стороны
Почему у россиян рушатся дома, текут трубы и падают лифты
Johnson&Johnson скрывала наличие канцерогена в детской присыпке с 1970-х
Россия передумала бойкотировать Давосский форум
Все материалы
Силовые структуры
Вор в короне
Он стал криминальным боссом России. Но за методы 90-х его посадили надолго
«На кого укажу — с тем и переспят»
Она попала в секту в Крыму. Ради любви наставника ее адепты готовы на все
«Ты что, мразь, жив еще?»
Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России
Задержан глава «Газпром межрегионгаз Махачкала»
«Бутырку» закроют
В Минобороны раскрыли многомиллионные хищения при ремонте зениток
Сбившая гаишника 15-летняя мажорка оказалась грабительницей
Все материалы
Наука и техника
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Остановите Землю!
Осьминоги под экстази, скрещивание овцы с человеком и другие дикие открытия года
Мощнейший в мире БТР выпустил ракеты
Рогозин пообещал космонавтам полеты на МКС быстрее рейса Москва — Брюссель
В Египте нашли нетронутой четырехтысячелетнюю гробницу жреца
Конструктор украинских бронекатеров раскрыл их недостатки
Все материалы
Спорт
Екатерина Юрлова-ПерхтРусские отстрелялись
Ночные рейды, российские победы и вечный допинг. Сезон биатлона стартовал бодро
Хоккеист сборной России позавидовал футболистам
Головин заработал первое удаление в чемпионате Франции
Сборная России разгромила Финляндию и победила на домашнем этапе Евротура
На хоккейном турнире вместо гимна Белоруссии включили хит «Песняров»
Введенный в кому после нокаута боксер вернулся к жизни
Изгнание российского биатлониста из сборной вызвало скандал в сети
Все материалы
Культура
Ну и ню
Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча
Кто обитает на дне океана
Кино недели: «Аквамен», спин-офф «Трансформеров» и угнетенные крестьяне
«Говорят, у нас настоящая война»
Певица ZAZ — о протестах во Франции, бардаке и желании менять мир
Умер актер «Кривого зеркала»
Путин пообещал поразбираться с Cirque du Soleil в Сколково
Путин предостерег от запретов рэп-концертов
Подсчитано потраченное россиянами время на просмотр сериалов
Все материалы
Интернет и СМИ
«Меня могут застрелить»
Дети калечат родителей, девушки оголяются перед геймерами. Все ради этой игры
«Би-би-си» объяснила поиски влияния России на протесты во Франции
Сопротивляйся!
Весь год люди бились за выживание. Повезло не всем
Блогеры пофантазировали о тюрьме для интернет-преступников и сняли об этом клип
«Услышав ее, враги дрожали от страха»
Она была лицом Северной Кореи и пугала Запад ядерными ракетами. А теперь исчезла
Российскую молодежь предложили обучать духовным ценностям в соцсетях
Создатель Vine умер от передозировки наркотиками
Все материалы
Ценности
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
«Тяжело даже моргать»
Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
Кейт Миддлтон за рулем автомобиля поразила фанатку
Маска «ядерная бомба» с лицом Ким Чен Ына всполошила корейцев
Телефонную книгу Сталина продали за три миллиона рублей
Хваставшийся дорогими вещами батюшка раскрыл источник своего богатства
Все материалы
Путешествия
«Казалось, она зайдет в мою комнату с ножом»
Россиянка съездила в Англию и столкнулась с яростью деревенских британцев
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
«Борются все, как могут»
Безработица, пьянство, депрессия: чем живет самый грустный город Европы
В Швейцарии разбился автобус с россиянами
Европеец попался на краже в арабской стране и сел в тюрьму
Самолет развернули на полпути из-за забытого на борту донорского сердца
Обнаружено самое счастливое место на планете
Все материалы
Из жизни
Страдание машин
Секс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Знакомство полицейской собаки с сапогами для лап рассмешило пользователей сети
Кейт Миддлтон и Меган Маркл отказались вместе праздновать Рождество
Пассажир своими руками обезвредил драчунью в утреннем метро
Британка поблагодарила орангутана за ребенка после шести выкидышей
«Хорошо, что они никогда не вырастут»
Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
Все материалы
Необычные Роллс-Ройсы
Как бы выглядел Роллс-Ройс пикап, минивэн, хетчбэк или Бэтмобиль?
«Выходите с поднятыми руками!»
Почему нельзя покупать сыну в качестве первой машины списанный полицейский автомобиль
Раллийные легенды, сосланные на асфальт
Все эти машины нарисованы, но выглядят круче настоящих
Цвет настроения
Длительный тест Citroen C3 Aircross: первые впечатления от жизни с французом
Infiniti покажет в Детройте предвестника электрического кроссовера
Honda в реальных условиях протестировала беспилотный квадроцикл
Экс-глава Porsche продлит жизнь традиционных ДВС
Все материалы
Дом
«У нас все при квартирах, а рожи злые»
Москвич не живет в одном месте дольше трех месяцев. И он счастлив
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Заброшенная церковь в Ярославской областиПустые места
Безлюдные деревни, скелеты церквей и русская разруха как произведения искусства
Лидер Oasis расстанется с многомиллионным особняком
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Крым стал ипотечным лидером России
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Все материалы