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Раскрыт размер зарплаты российских студентов

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Средняя зарплата работающих студентов в России в 2017 году составила 29,3 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Avito Работа».

«За год ставка студентов выросла всего на 1,7 процента, в то время как в целом по всем категориям рост составил 5,8 процента. Таким образом, средняя заработная плата по России растет быстрее, чем ставки студентов», — цитирует агентство исследование.

«Максимальное количество запросов контактов работодателей отмечено в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре», — сообщается в материалах «Avito Работа». Самая высокая зарплата у студентов зафиксирована в Москве. В четвертом квартале 2017 года она составила 39,8 тысячи рублей в месяц.

На втором месте учащиеся вузов Санкт-Петербурга (32,7 тысячи рублей), на третьем — Екатеринбурга (31,1 тысячи рублей). Самые низкие зарплаты — у студентов Волгограда (22,9 тысячи рублей), Тольятти (22,4 тысячи) и Омска (21,8 тысячи).

По сравнению с 2016 годом больше всего выросли зарплаты студентов в Ижевске, Омске и Ульяновске: на 19,4, 16 и 13 процентов соответственно.

В сентябре 2017-го Минтруд опубликовал список самых высокооплачиваемых профессий в России. Шестое место со средним доходом в 200 тысяч рублей заняла профессия врача-стоматолога.

Avito — сайт объявлений о товарах и услугах, включает в себя разделы «Авто», «Работа» и «Недвижимость».

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