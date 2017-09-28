В мэрии Москвы поведали о средней зарплате врачей в 110 тысяч рублей

Средняя зарплата врача общей практики в поликлиниках департамента здравоохранения Москвы достигла 110 тысяч рублей. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников, передает РИА Новости.

«Это сопоставимо с зарплатой врача общей практики в странах Западной Европы. Но за эти деньги мы вправе требовать отношение к пациенту и уровень знаний и умений, которые соответствуют статусу "московский врач"», — заявил Печатников на встрече со студентами Первого МГМУ имени Сеченова.

Чиновник пояснил, что такой статус департамент здравоохранения Москвы присваивает как столичным, так и региональным медикам после успешного прохождения аккредитации в Федеральном методическом центре. Аккредитованным врачам полагаются гранты от 15 тысяч до 20 тысяч рублей в месяц.

По данным Мосгорстата, средняя зарплата врачей в столице в 2017 году составляет 90 тысяч рублей. Самые высокие доходы, согласно статистике, медики получают в Чукотском автономном округе — более 140 тысяч рублей, самые низкие — в Северной Осетии: чуть более 28 тысяч рублей.

Ранее Минтруд опубликовал список самых высокооплачиваемых профессий в России. Шестое место со средним доходом в 200 тысяч рублей заняла профессия врача-стоматолога.