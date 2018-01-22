У студента московского колледжа на улице отобрали 7 миллионов рублей

Трое неизвестных напали на студентов московского колледжа, отобрали у них часы и телефоны и украли из машины одного из них почти 7 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

После случившегося студент обратился в полицию.

«Он сообщил, что в районе улицы 1-я Сестрорецкая около дома номер 6 трое неизвестных на автомашине Toyota Land Cruiser перегородили проезд автомашине Nissan и под предлогом ранее совершенного ДТП потребовали выйти из машины владельца и его двух знакомых студентов, после чего избили их», — сказали в ведомстве.

По словам студента, неизвестные отобрали у него и друзей сотовые телефоны и часы и забрали из багажа автомобиля 6,875 миллиона рублей. Общая сумма ущерба составила более 7 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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