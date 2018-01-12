Украинцы пошли на ограбление туалета и потерпели неудачу

В Киеве мужчина и женщина попытались ограбить общественный туалет, но потерпели неудачу. Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия «Киевводфонд».

Случай произошел в одном из парков в Днепровском районе города ранним утром 11 января. Злоумышленники с помощью инструментов собирались демонтировать сантехническое оборудование общественного туалета, однако не учли, что помещение оснащено сигнализацией.

Охранная служба моментально прибыла на место, ее сотрудникам удалось задержать одного из неудавшихся грабителей — 30-летнюю женщину. Как сообщается, она пошла на преступление вместе с неким мужчиной, который сбежал.

В мае 2017 года в Киеве открылся первый в городе автоматический туалет, посещение которого стоит 1 гривну (примерно 2 рубля). Мероприятие посетил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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