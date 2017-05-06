Кличко открыл автоматический туалет и побегал с детьми в центре Киева

Мэр Киева Виталий Кличко открыл в центре украинской столицы автоматический туалет. Помимо этого, сообщает ТСН, градоначальник присутствовал на представлении обновленного фонтана и поучаствовал в выступлении детского ансамбля.

Кличко продемонстрировал журналистам автоматический туалет на Михайловской площади, разовое посещение которого стоит 1 гривну (примерно 2 рубля). После этого мэр переместился на Почтовую площадь, которая станет одной из фан-зон «Евровидения-2017».

3 мая Кличко провел презентацию подземных мусорных контейнеров и новых урн. По его словам, «на Западе мусорные баки закапывают под землю. А сверху стоит небольшая урна. У нас уже есть 50 таких баков, до конца года установим еще 250», — заявил тогда мэр.

4 мая Кличко рассказал, что Киев полностью подготовился к проведению музыкального конкурса «Евровидение», на сто процентов выполнив свои обязательства перед организаторами мероприятия. По его словам, на проведение конкурса столичные власти выделили 200 миллионов гривен (438 миллионов рублей), не считая инвестиций. Он пояснил, что средства были вложены в новые парки, скверы, благоустройство территории возле арены, где пройдет конкурс.