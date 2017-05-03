Украинцы возмутились продажей матрешек с Путиным в центре Киева

В сообществе «Это Киев, детка» в Facebook выложили фотографии матрешек с изображением президента России Владимира Путина, которые продаются в центре украинской столицы. Пост опубликован в среду, 3 мая.

«Киев "готовится" к Евровидению. На Крещатике появились сувенирные водительские права... Путина. Лежат рядом с сувениркой "Правого сектора" (запрещенная в РФ экстремистская организация — прим. «Ленты.ру»). А на Андреевском спуске матрешки не лучше. Кстати, цены на матрешки для иностранцев — 850 гривен (1800 рублей), а для украинцев — 450 гривен (около 1000 рублей)», — говорится в публикации.

В комментариях к посту пользователи высказывают свое возмущение тем, что в столице Украины продается сувенирная продукция с изображением президента «страны-агрессора», как на Украине с подачи постмайданной власти называют Россию.

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В конце апреля лидер украинской националистической партии «Братство» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Дмитрий Корчинский заявил, что каждое слово на русском — пуля в сердце Украины, даже если оно сказано в поддержку страны.

Ранее в апреле кабинет министров Украины сообщил, что рассмотрит порядок изъятия из обращения книг, напечатанных в России.

Отношения между Россией и Украиной резко ухудшились после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Киев регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.