В Петербурге неизвестные на BMW Макаревича ограбили разносчика пиццы

Полиция Санкт-Петербурга начала розыск Андрея Макаревича, полного тезки известного музыканта, и его автомобиля BMW. Именно на этой машине скрылись с места преступления трое подозреваемых, которые отобрали заказ у разносчика пиццы. Об этом во вторник, 16 января, сообщает 78.ru.

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По данным издания, инцидент произошел в понедельник, 15 января, около 20:00 на Суздальском шоссе. Трое неизвестных напали на 38-летнего курьера и отобрали у него две сумки с пиццей и ролами. Стоимость отнятого составила 2,6 тысячи рублей.

Потерпевший запомнил номер BMW 320D xDrive и сообщил о произошедшем в полицию. Оперативники выяснили, что машина зарегистрирована на имя жителя города Гатчина Андрея Макаревича — тезки популярного певца. Однако дома его застать не удалось, автомобиль вместе с хозяином объявлен в розыск.

13 марта 2017 года сообщалось, что столичные полицейские задержали троих москвичей в возрасте от 20 до 23 лет, подозреваемых в хищении у курьера двух коробок с пиццей.

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