Вместо премий россияне получат корпоративы

Две трети работодателей (69 процентов) отказались от праздничных выплат сотрудникам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками проекта Rabota.ru.

По результатам исследования, в этом году количество работодателей, которые собираются выдать новогодние поощрения и «тринадцатые» зарплаты своим сотрудникам, сократилось на 2,9 процента — до 31,1 процента. Большинство компаний (47 процентов) объяснили такую ситуацию ограничениями бюджета, часть организаций (14,6 процента) сообщили, что потратят эти деньги на организацию корпоративов, покупку детских подарков и билеты на новогодние представления. Некоторые работодатели (6,6 процента) связали отсутствие премий с «и так хорошими зарплатами».

«Большинство компаний заканчивают год хуже своих ожиданий. Значительное число работодателей не планируют существенных трат и увеличений расходов на мотивацию сотрудников. Несмотря на стабилизацию и даже небольшой рост экономики, покупательский спрос не растет, а в некоторых сегментах снижается», — пояснил генеральный директор Rabota.ru Александр Ветерков.

Аналитики сообщили, что ранее годовые премии выплачивало на порядок больше компаний. При этом если тогда суммы премий начинались от 30 процентов зарплаты, то сейчас это значение снизилось: в 2017 году большинство работодателей, которые сохранили финансовые поощрения для сотрудников, готовы выдать новогодние премии только в размере 10 и более процентов от оклада. Лишь чуть более пяти процентов компаний намерены выдать работникам 13-ю зарплату.