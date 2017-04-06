Названы популярные направления для корпоративов в России и за рубежом

Наиболее востребованным направлением для проведения корпоративных мероприятий в России стали Москва и Подмосковье. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства делового туризма «Аэроклуб», поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 6 апреля.

На столичный регион пришлось порядка 35 процентов от общего количества таких мероприятий, организованных в России в 2016 году. На втором месте находится Санкт-Петербург с показателем в 25 процентов. Сочи замкнул тройку (20 процентов). В топ-5 также вошли Казань и Калининград.

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Эксперты отметили, что в 2016 году интерес к проведению корпоративов в Крыму был низок и в текущем году ситуация не изменится. Причиной специалисты называют неразвитость туристической инфраструктуры на полуострове.

Среди заграничных стран самой популярной у организаторов корпоративных мероприятий оказалась Германия. Далее идут Франция, Италия и Грузия. В «Аэроклубе» прогнозируют, что в число лидеров в данной сфере в 2017 году может войти Турция.

В компании также выяснили, что наиболее дорогим корпоративом прошлого года стала встреча представителей табачной отрасли в Сочи. Затраты на мероприятие составили 62 миллиона рублей.

Под корпоративными мероприятиями в данном случае подразумеваются выставки, конференции, развлекательные события, тимбилдинг.

В 2016 году деловые туристы чаще всего летали в Москву. Лидером среди зарубежных городов в этом плане признали Лондон.