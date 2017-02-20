Спрос на поездки в Россию у бизнес-туристов вырос на 60 процентов

Число оформленных приглашений на визу в Россию для иностранных бизнес-туристов увеличилось почти на 60 процентов в 2016 году по сравнению с 2015-м. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Аэроклуб», поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 20 февраля.

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Чаще всего в прошедшем году в Россию приезжали деловые путешественники из Великобритании, США и Германии. В пятерку лидеров также вошли Франция и Польша.

Бизнес-туристы из России также стали чаще путешествовать в 2016 году. На 18 процентов выросло количество запросов от них на визы, примерно на столько же увеличилось и число купленных ими авиабилетов. При этом среди самых популярных направлений прошлого года у командированных россиян оказались Лондон, Париж и Франкфурт.

По данным «Аэроклуба», лидером среди всех направлений деловых путешествий в России в 2016 году стала Москва. При этом Крым оказался невостребованным как у внутренних, так и у зарубежных бизнес-туристов.