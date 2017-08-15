Двух москвичек отправили на обязательные работы за кражу алкоголя с корпоратива

Гагаринский районный суд города Москвы приговорил к 200 и 350 часам исправительных работ двух москвичек, вынесших с новогоднего корпоратива Росгосстрах Банка две бутылки шампанского и бутылку виски. Об этом во вторник, 15 августа, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Марина Москвина и Юлия Морозова признаны виновными в покушении на грабеж, совершенном группой лиц.

Обе женщины отказались признавать вину. В суде обвиняемые заявили, что забрать спиртное им разрешил официант. «Гости, которые уходили, все брали, и я решила — а почему бы и мне не взять. А что в этом такого-то? Я не видела в этом никакого преступления. И официантка сказала», — отметила Москвина.

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Морозова заявила, что органы предварительного следствия несправедливо квалифицировали ее действия. По ее мнению, их проступок в худшем случае может считаться мелким хулиганством.

Женщины, не работавшие в банке, пришли на торжество в отеле Korston на улице Косыгина 26 декабря 2016 года. Как рассказал адвокат Михаил Ошеров, о праздновании со свободным входом его подзащитная узнала в Instagram. «Решила с подругой пойти, чтобы познакомиться с красивыми мужчинами. Познакомиться не удалось, решила хоть шампанского взять», — сказал юрист.

Через некоторое время женщины ушли с корпоратива, прихватив с собой две бутылки «Абрау-Дюрсо» и одну Jameson на общую сумму 2,3 тысячи рублей. Они были задержаны охраной на выходе из отеля. Сотрудники Росгострах Банка вызвали полицию.