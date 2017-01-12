Томские полицейские задержали покупателя продмага за кражу бульонного кубика

Томские полицейские задержали посетителя магазина, пытавшегося похитить один бульонный кубик. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«В четверг вечером в магазине "Абрикос" на улице Киевской мужчина, купив бутылку водки, украл бульонный кубик. Его задержали на месте преступления сотрудники магазина», — сообщил источник агентства.

По его словам, полицейские доставили мужчину в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Действия покупателя подпадают под статью 7.27 КоАП («мелкое хищение»).

7 января в столичном супермаркете посетитель подрался с охранником из-за бутылки пива. Мужчине отказали в покупке спиртного напитка из-за запрета на продажу алкоголя после 23:00 (он опоздал на две минуты). Посетитель в отместку разбил бутылку о кассу. После инцидента между ним и охранником завязалась драка.